Janelle Brown bedankt sich für Anteilnahme nach Roberts Tod

Janelle Brown (54) verlor vor wenigen Wochen ihren Sohn Robert Garrison Brown (25). Dieser schwere Schicksalsschlag schockierte nicht nur die Familie und Angehörigen des "Sister Wives"-Stars, sondern auch zahlreiche Fans im Netz. Für die Anteilnahme, die sie seit dem Tod von Garrison erfahren hat, bedankt sich die Ex von Kody Brown (55) nun auf Instagram. "Es war schwer, mein Gehirn wieder richtig arbeiten zu lassen. Ich bin so dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ich in den letzten drei Wochen erhalten habe", heißt es in ihrem Statement und die Fernsehbekanntheit fügt hinzu: "Die Unterstützung war überwältigend. Ich fühle mich geehrt. So viele von euch haben Geschichten von euren Lieben geteilt. So viele von euch haben über eure Gedanken und Gebete geschrieben. Danke von Herzen!"

Zusätzlich teilt die Trauernde einige Fotos von einer Veranstaltung zu Ehren ihres verstorbenen Sohns. Janelle erklärt: "Garrison wurde letzten Samstag bei einer Feier des Lebens von Familienmitgliedern und seiner Nationalgardeeinheit geehrt. Er hätte es geliebt. Ich teile einige der Bilder. Viele davon habt ihr bereits online gesehen, oft mit scharfen Kommentaren, die sie begleiten. Aber das war ein schöner Moment für uns." Die fiesen Kommentare können die Fans nicht nachvollziehen und einer äußert sich daraufhin: "Janelle – ich bete für dich und deine Familie. Tut mir leid, dass du dich mit gehässigen Kommentaren auseinandersetzen musstest. So viele von uns lieben dich und deine ganze Familie!"

Bereits kurz nachdem die Nachricht vom Tod des 25-Jährigen publik gemacht wurde, meldete sich die 54-Jährige bereits auf der Social-Media-Plattform. "Kody und ich sind zutiefst betrübt, den Verlust unseres wunderbaren Jungen Robert Garrison Brown bekannt zu geben", äußerte sich die TV-Bekanntheit mit rührenden Worten und fügte die ergreifenden Zeilen hinzu: "Er war ein Lichtblick im Leben von allen, die ihn kannten. Sein Verlust hinterlässt eine so große Lücke in unseren Leben, dass es uns den Atem raubt."

Anzeige Anzeige

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, Sohn von Janelle Brown

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de