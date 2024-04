TV-Premiere: Das zeichnet "Kampf der Realitystars"-Noah aus

Noah Bibble ist normalerweise aus den sozialen Medien bekannt. Nun wagt sich der Influencer aber auf die großen Bildschirme! In wenigen Tagen wird er in der fünften Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen sein. Aber was bringt der Social-Media-Star mit, um auch die TV-Zuschauer von sich überzeugen zu können? "Ich bin eigentlich ein sehr lustiger Typ. Ich bin sehr offen und immer da, wo Stimmung ist. Ich mache jeden Scheiß mit – ich bin immer da, wo Party ist", erzählt Noah im Interview mit RTLZWEI. Er glaube, dass er für viel Unterhaltung sorgen wird. Gleichzeitig wolle er aber auch für seine Mitstreiter da sein: "Ich bin jemand, der gut zuhören und gute Ratschläge geben, der vor allem gut kochen kann."

Mit seiner Reality-TV-Teilnahme wolle der Webstar sich auch mal von einer anderen Seite zeigen."Ich bin auf keinen Fall nur der Party-Noah. Für mich geht es vielmehr darum zu zeigen, dass eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich bin zwar eine Susi Sonnenschein, aber auch nicht 24/7", stellt er klar. In dem Format wolle Noah die Chance nutzen, um "alle Facetten" von sich zu zeigen. Besonders freue sich der TV-Neuling aber auf die Herausforderung und über sich hinauswachsen zu können.

Wer wird Noah auf seiner spannenden Reise begleiten? Sich mit ihm dem Reality-Abenteuer stellen werden der Sohn von Uschi Glas (80), Ben Tewaag (47), Jenny Elvers (51) und Calvin Kleinen (32). Mit am Start sind zudem unter anderem Tanja Tischewitsch (34), Elsa Latifaj, Kevin Schäfer, Keno Veith, Theresia Fischer (32), Valencia Stöhr sowie Maurice Dziwak und Aleks Petrovic (33).

Instagram / noahbibbles Noah Cremer, Social-Media-Star

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Theresia Fischer

