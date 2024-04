Überraschung: Diese Woche fliegt kein GNTM-Kandidat raus!

Da haben die angehenden Models noch mal Glück gehabt! Aktuell ist Heidi Klum (50) im Rahmen ihrer Castingshow Germany's Next Topmodel wieder auf der Suche nach den schönsten Gesichtern des Landes. Woche um Woche müssen die Kandidaten um ihren Verbleib in der Sendung bangen – aber nicht heute! "Ihr wisst, nur eine kann 'Germany's Next Topmodel' werden. Wie ihr gehört habt, habe ich alle Männer weitergelassen. Was mache ich mit euch? Ihr seid alle eine Runde weiter!", verkündet Heidi den Kandidatinnen und schickt damit niemanden heim. Die Zuschauer sind enttäuscht. "Fliegt heute keiner raus? Warum schauen wir den Bums überhaupt?", "Staffelfinale dann Ende des Jahres irgendwann" oder auch "Also ganze Folge für nix", empören sie sich auf X.

Der Walk über den Laufsteg bleibt den diesjährigen Kandidaten aber nicht erspart. Bei Xenia Tsilikova gibt es dabei mehr Einblicke, als sie sich wohl gewünscht hätte: Sie überrascht mit einem Busenblitzer! Auch bei den Zwillingen Julian und Luka Cidic läuft auch nicht alles rund: Sie gehen den falschen Weg! Ebenso auffällig ist Dominic beim Catwalk. "Er macht sehr kleine tripplige Schritte", lautet Heidis Urteil. Für sie hätte es bei einem Rausschmiss wohl ganz schön eng werden können. "Gut, dass die Twins den Weg in Heidis Herz gefunden haben und nicht den Weg aufm Catwalk, sonst wären die schon raus", witzelt ein Fan im Netz.

Einige der Kandidaten hätten aber wohl ohnehin nicht zittern müssen – immerhin konnten sie begehrte Jobs absahnen! Während Marvin und Xenia von Mike Singer (24) höchstpersönlich für sein neues Musikvideo ausgewählt wurden, durften Kadidja und ebenfalls Marvin für Samuel Gärtner über den Laufsteg laufen. Kadidja darf sich über einen weiteren Job freuen, gemeinsam mit Max ergattert sie das Editorial Shooting vom Sleek-Magazin.

ProSieben / Richard Hübner Luka und Julian, "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten

ProSieben / Michael de Boer Kadidja, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

