Umzug ins Penthouse: Die GNTM-Models fliegen nach L.A.!

In der aktuellen Folge von Germany's Next Topmodel haben die Kandidaten einen Grund zur Freude: Auf ihrer großen Reise erreichen sie den nächsten Meilenstein! Von Frankfurt aus fliegen sie endlich in das heiß begehrte Los Angeles. In den vergangenen Staffeln stellte Heidi Klum (50) ihren Schützlingen immer eine große Villa in den Hollywood Hills bereit. Doch in diesem Jahr überrascht die Modelmama ihre Kandidaten mit einer neuen Unterkunft. Die angehenden Models ziehen für die nächste Zeit in eine moderne Penthouse-Wohnung mitten in Los Angeles. Über ihr neues Model-Quartier zeigen sich die Teilnehmer sichtlich begeistert. "Ich komme überhaupt nicht klar auf mein Leben", freut sich Xenia Tsilikova. Auch Stella kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Da gibt es keine Worte für, so schön ist das hier!"

Obwohl die Freude groß ist, bringt der Umzug in das Model-Loft auch Streit mit sich. Bei der Zimmerverteilung bricht unter den Männern der Zickenkrieg aus. Der Grund: Lucas will in einem Zimmer am Fenster schlafen. Da gibt es jedoch ein Problem. Genau dieses Zimmer hat die Vierergruppe bestehend aus Maximilian und Co. für sich auserkoren. "Ich möchte am Fenster schlafen. Was die anderen wollen, ist mir herzlich egal", macht Lucas deutlich. Doch auch Maximilian gibt sich nicht geschlagen. "Ich will dieses Zimmer und ich bekomme, was ich will", diskutiert der Berliner. Damit soll er wohl Recht behalten, denn nach hitzigen Diskussionen gibt Lucas nach und überlässt der Gruppe das umstrittene Zimmer.

Im Gegensatz zu den Männern können sich die Frauen untereinander schnell einigen: Ihre Zimmerverteilung läuft harmonisch ab. Für die Streitereien der Männer haben die Ladys wenig Verständnis. Auch die Zuschauer kritisieren das Verhalten der Jungs. "Wieder der allerschlimmste Kindergarten bei der Bettenverteilung", regt sich ein Nutzer auf X auf. "Was fällt diesem Maximilian ein? Lucas war zuerst auf dem Bett am Fenster! Nur weil die anderen genau vier sind, können sie ihn doch nicht verjagen", bemängelt ein weiterer User.

Instagram / _lifeoflucas_ Germany's Next Topmodel-Kandidat Lucas Schwarze

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel"

Was sagt ihr zu dem Streit zwischen Maximilian und Lucas?



