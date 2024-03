Prinz Harry traurig: Seine Kids verpassen royales Osterfest

Seit Jahren liegen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) mit der restlichen Familie des britischen Königshauses im Clinch. Nun ist der Rotschopf seit Anfang des Jahres auf Versöhnung aus – doch bis zum Osterfest war die ganzheitliche familiäre Annäherung noch nicht geschafft. Deshalb feiern die Sussexes und ihre Kinder Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) auch in diesem Jahr die traditionellen Osterfeierlichkeiten nicht mit den anderen Royals. Harry soll deswegen angeblich ziemlich "verärgert" und auch traurig sein, wie ein Insider Mirror berichtet – vor allem, weil seinem Nachwuchs die Tradition und die Zeit mit den Familienmitgliedern vorenthalten bleiben. "Aber was Harry in diesem Jahr wirklich verärgern wird, ist, dass seine Kinder die Ostereiersuche, die danach stattfindet, verpassen werden", betont der Insider.

In seiner Zeit als kleiner Junge hat der jüngste Sohn von König Charles (75) und der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) die Osterzeit und alles drumherum immer sehr genossen – das hat er sich wohl auch für seine beiden Schätze gewünscht. Das Osterfest hätte auch eine gute Gelegenheit geboten, dass die zwei ihre Cousins Prinz George (10) und Prinz Louis (5) sowie ihre Cousine Prinzessin Charlotte (8) kennenlernen könnten. "Natürlich hätten Archie und Lilibet dadurch die Chance gehabt, George, Charlotte und Louis kennenzulernen. Der Familienstreit wird das verhindern und Harry wird das sehr spüren", gibt die Quelle im Interview zu verstehen.

Prinz William (41), Prinzessin Kate (42) und ihre drei Kids waren in diesem Jahr nicht Teil der traditionellen Ostermesse. Der Thronfolger und seine Gattin entschieden sich, die Tage auf ihrem zweiten Wohnsitz in Norfolk zu verbringen, wie Ok! berichtete. Auf diese Art wird die Familie wohl dem Trubel und dem Druck der Öffentlichkeit für eine kurze Zeit entgehen – was vor allem der Familienmutter zugutekommen wird, die sich mitten in ihrer Behandlung gegen den Krebs befindet. Die Diagnose dieser Erkrankung machte Kate erst vor rund einer Woche in einem emotionalen Video öffentlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Harry deswegen traurig und verärgert ist? Ja. Das tut mir für seine Kinder richtig leid. Na ja. Was hat er erwartet? Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de