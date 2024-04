19. Hochzeitstag: König Charles und Camilla wollen verreisen

Er lässt sich trotz seiner Erkrankung nicht unterkriegen. Vor einigen Monaten hatte König Charles (75) offiziell gemacht, dass er an Krebs leidet. Der Monarch befindet sich inzwischen in Behandlung, weshalb er bereits einige royale Termine absagen musste. Doch an einem wichtigen Datum möchte er keinesfalls kürzertreten: Mirror berichtet, dass Charles seinen 19. Hochzeitstag mit Camilla (76) in Schottland feiern möchte. Es heißt, dass das Paar nächste Woche nach Aberdeenshire zum Anwesen Birkhall reisen wird.

Das Grundstück befindet sich in der Nähe von Schloss Balmoral, das für die britische Königsfamilie von großer Bedeutung ist. Am 9. April 2005 hatten sich Charles und Camilla in Windsor das Jawort gegeben und anschließend die Flitterwochen in den schottischen Highlands verbracht. Daher sei es sehr wahrscheinlich, dass es die zwei nächste Woche wieder dorthin verschlagen wird. Denn Charles soll es laut eigener Aussage sehr gut gehen – auch die nächste Fernreise steht bereits in den Startlöchern.

Laut The Sun geht es für den 75-Jährigen im Oktober nach Australien und Neuseeland. "Der König kann es kaum erwarten, loszulegen und er ist begierig darauf, mit der Arbeit fortzufahren", schilderte ein Palast-Insider der britischen Boulevardzeitung. Charles freue sich bereits und sei sehr "optimistisch", Down Under und Co. einen Besuch abzustatten. Es ist jedoch gut möglich, dass der Trip so gestaltet wird, dass er für Charles so entlastend wie nur möglich ist.

Getty Images Königin Camilla und König Charles in Schottland, August 2005

Getty Images König Charles beim Ostergottesdienst 2024

