Während Krebsbehandlung: König Charles gibt "sein Bestes"

Anfang des Jahres hatte König Charles (75) seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Dennoch nahm der Monarch an der diesjährigen traditionellen Ostermesse teil – und zeigte sich optimistisch. Auf X geht aktuell ein Clip viral, der Charles bei der Begrüßung seines Volks zeigt – dabei äußert er sich auch zu seinem Gesundheitszustand. "Gute Besserung, Eure Majestät", wünscht eine Frau inmitten der Menschenmenge, woraufhin Charles antwortet: "Ich tue mein Bestes!"

Dass es sich Charles trotz seiner Krebsdiagnose nicht nehmen ließ, die Öffentlichkeit zu begrüßen, dürfte einige Royal-Fans sicherlich überraschen: Wie People berichtete, hatten seine Ärzte dem 75-Jährigen geraten, den Kontakt mit Menschen einzuschränken, während er sich seiner Behandlung unterzieht. Während des Gottesdienstes musste Charles allerdings "von der königlichen Familie getrennt sitzen, um seine Gesundheit zu schützen", wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet.

Neben Charles und seiner Frau Camilla (76) wohnten unter anderem auch Prinzessin Anne (73), Prinz Andrew (64) und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (64) sowie Prinz Edward (60) mit seiner Gattin Sophie (59) der Ostermesse bei. Jedoch fehlten Charles' Sohn Prinz William (41) und dessen kleine Familie: Vor wenigen Tagen hatte Prinzessin Kate (42) öffentlich bekannt gegeben, dass sie ebenfalls an Krebs leidet. Die Osterfeiertage verbrachten William, Kate und ihre drei gemeinsamen Kinder dementsprechend abseits der Öffentlichkeit – und zwar in ihrem Haus Anmer Hall in Norfolk.

Getty Images König Charles und Königin Camilla beim Ostergottesdienst 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Dezember 2018

