Showstart am Samstag: Das ist neu bei "The Masked Singer"!

The Masked Singer geht in eine neue Runde und in diesem Jahr soll sich einiges verändern – denn das ist bereits die zehnte Staffel der beliebten Rätselshow. Während die Promis wie gewohnt unter ihren Masken singen und versuchen, nicht enttarnt zu werden, gibt es in diesem Jahr ein Kostüm, das es der Rate-Jury besonders schwer machen soll: Jede Woche wechselt nämlich der Star, der sich darin verbirgt. Wie unter anderem Presseportal berichtet, heißt das, diese Maske wird jede Woche enthüllt, sodass immer wieder neu gerätselt werden muss. Und der Name ist hier Programm: das Mysterium. Damit stehen in diesem Jahr ganze 14 Promis auf der Bühne – so viele gab es noch nie. Eine weitere Veränderung dürfte vor allem Fans mit Hörproblemen freuen, denn der Sender ProSieben richtet erstmals online einen Stream mit Gebärdensprache und Deaf Performance ein.

Doch das ist noch nicht alles, denn in Staffel zehn bekommt auch das Rateteam ein ganz neues Gesicht. Nachdem vor allem Moderatorin Ruth Moschner (47) in den vergangenen Staffeln mit wechselnden Partnern am Pult gesessen hatte, heißt es nun auch hier: alles neu! Das Rateteam dieses Mal fest besetzt. Mit dabei sind Schauspielerin Palina Rojinski (38) und Komiker Rick Kavanian (53). Zur Unterstützung wird dann wohl immer noch ein dritter Promi hinzugezogen. In der Auftaktfolge gesellt sich Sänger Max Giesinger (35) zu ihnen.

Am kommenden Samstag hat das Warten dann endlich ein Ende. Die ersten Masken sind bereits bekannt, auf den Rest werden die Fans aber bis zur Ausstrahlung warten müssen. Das erste Kostüm wurde bereits im März enthüllt und nennt sich Couchpotato. In den darauffolgenden Wochen folgen der coole Robodog im futuristischen Look sowie das Krokodil mit furchteinflößendem Gesicht und die fluffige Zuckerwatte. Die Fans sind von den wunderbar kreativen Kostümen schon jetzt ganz angetan.

Seven.One/Willi Weber Das Mysterium bei "The Masked Singer" 2024

ProSieben Palina Rojinski bei "The Masked Singer"

