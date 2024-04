Erstes Foto: Suki Waterhouse bestätigt die Geburt von Baby!

Endlich ist es offiziell! Mit einem Post auf Instagram bestätigt Suki Waterhouse (32), dass sie und ihr Partner Robert Pattinson (37) zum ersten Mal Eltern geworden sind. Die Sängerin teilt ein Foto, auf dem sie ihr Baby in den Armen hält. "Willkommen auf der Welt, Engel", schreibt die "Good Looking"-Interpretin dazu. Das Geschlecht ihres Kindes behalten die frischgebackenen Eltern bisher noch für sich. Sieht man auf dem Bild genauer hin, ist nur zu erkennen, dass das Outfit des Babys mit rosa und lila Herzen versehen ist.

Bereits seit einigen Wochen wurde von vielen Fans vermutet, dass der Nachwuchs von Suki und Robert auf der Welt sei. Paparazzi erwischten das Paar mit einem Kinderwagen in Los Angeles. In ihrer Rolle als Eltern sollen die beiden richtig aufgehen. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, soll vor allem Robert von Sukis Mutterqualitäten sehr begeistert sein. "Rob hat eine ganz andere Seite von Suki gesehen, seit sie Mutter geworden ist. Er hat so viel Respekt vor Suki und sie hat sich wie selbstverständlich an die neue Rolle als Mutter gewöhnt", will die Quelle wissen.

Ihre Schwangerschaft verkündete Suki auf eine besonders süße Art und Weise. Bei einem Konzert präsentierte die 32-Jährige ihren Fans stolz ihre Babykugel in einem kurzen Glitzerkleid. "Ich dachte, ich trage etwas Glitzerndes, um euch von etwas anderem abzulenken, das sich hier abspielt", erklärte die gebürtige Britin, während sie über ihren gewölbten Bauch strich. "Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert", fügte Suki lächelnd hinzu.

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Mai 2023

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Dezember 2022

