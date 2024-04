Für 10.000 Euro: Gil Ofarim verkauft Gitarre seines Papas

Gil Ofarim (41) möchte sich wohl etwas dazuverdienen. Nachdem sich der Sänger nach monatelanger Pause vor wenigen Tagen wieder im Netz gemeldet hat, verkauft er seine alten Musikinstrumente. Doch nicht nur das: Gil will auch die Gitarre seines Papas Abi Ofarim (✝80) verscherbeln. Dabei handelt es sich sogar um das Lieblingsstück des verstorbenen 60er-Jahre-Stars. Die Gitarre seines Vaters bietet Gil für stattliche 10.000 Euro an! Auf seinem Instagram-Profil schreibt er: "Warum auch immer, er liebte sie. Ich weiß, wenn er hier wäre, würde er mir sagen, es ist vollkommen okay."

Der in Ungnade gefallene Musiker verkauft über eBay-Kleinanzeigen mehrere Musikinstrumente. Die Preise fangen bei 900 Euro für Lautsprecher an und enden bei der Höchstsumme von 10.000 Euro für das Lieblingsstück seines Papas. Insgesamt könnte Gil mit dem Verkauf rund 59.000 Euro verdienen, mit denen er möglicherweise seine vom Gericht auferlegte Strafe von 10.000 Euro begleichen möchte. Darüber hinaus droht ihm laut Bild auch die Zahlung von Gerichtsgebühren, Anwälten, Kosten für Sachverständige und sonstigen Auslagen.

Das Geld könnte er gut gebrauchen, denn rund zwei Monate nach dem Ende des Prozesses ist noch immer kein Geld an die Jüdische Gemeinde zu Leipzig und den Trägerverein des Hauses der Wannsee-Konferenz geflossen. "Bislang sind keine Zahlungen eingegangen. Das Verfahren läuft daher weiterhin", erklärte die Gerichtssprecherin gegenüber Tag24. Gil hatte vor Gericht zugegeben, dass er sich Antisemitismusvorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter ausgedacht hatte.

THÜRINGEN PRESS Gil Ofarim

Getty Images Gil Ofarim, Mai 2019

