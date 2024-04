Gerührte Mama: So groß ist Fiona Erdmanns Sohn Leo schon!

Fiona Erdmann (35) ist stolze Mama von zwei Kindern: Sohnemann Leo und Töchterchen Leyla. Auf Social Media gewährt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin immer wieder private Einblicke in ihr Familienleben – so wie jetzt auch. "Mein kleiner Junge. Da sitzt er da einfach auf einem Pferd und reitet vor sich hin", schreibt die Moderatorin total gerührt zu einem Instagram-Schnappschuss, auf dem Leo ganz alleine auf einem Pferderücken sitzt, und fügt hinzu: "Obwohl es irgendwie erschreckend ist, dass mein kleines Baby jetzt schon so groß ist und auf einem Pferd reitet, bin ich andererseits auch megahappy [...]."

Dass ihr Sprössling ganz angstfrei auf dem Pferd sitze und sich dabei pudelwohl fühle, macht die 35-Jährige unglaublich stolz. "Jeden Tag redet er von Pferden. Immer wieder fragt er danach und wenn es irgendwo ein Pony zum Reiten gibt, will er unbedingt reiten und dann gar nicht wieder runter", erklärt Fiona im Netz und äußert im gleichen Atemzug aber auch ihre Bedenken: "Ich bin die ganze Zeit ganz hin- und hergerissen, da er ja echt noch jung und irgendwie noch klein ist. Aber der Kontakt zu Tieren ist auch so wichtig."

Im Januar war die zweifache Mama mit einem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit gegangen: Sie erlitt erneut eine Fehlgeburt. Gegenüber Promiflash verriet die Influencerin wenige Wochen später, ob sie dennoch bereit für ein weiteres Kind sei. "Das muss man auch erst einmal alles verarbeiten. Es geht erst einmal darum, sich wieder auf sich selbst zu konzentrieren und seine Stärke zu finden", machte Fiona deutlich.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmanns Sohn Leo im April 2024

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Moe und ihren beiden Kids

