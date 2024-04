Herrlich normal: Hier feiert Taylor Swift ausgelassen im Pub

Taylor Swifts (34) Fans bekommen nun mal wieder ganz private Aufnahmen von der Sängerin! Vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi die "Lover"-Interpretin in einem Pub in West Hollywood. TMZ liegen Aufnahmen vor, die die Blondine bei einem ausgelassenen Abend mit Freunden zeigt. Taylor führte angeregte Gespräche an einem Tisch, an dem rund sieben Leute um sie herumsaßen. Das Online-Portal berichtet zudem, dass im Lokal keine Bodyguards anwesend waren – nur vor dem Pub wurde für Taylors Sicherheit gesorgt.

Wer ebenfalls nicht mit am Tisch saß, war ihr Freund Travis Kelce (34). Dabei wirkten die Turteltauben zuletzt fast unzertrennlich. Der NFL-Star reiste der Musikerin sogar bis nach Singapur hinterher, wo sie im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour auftrat. Vor wenigen Tagen wurde das Paar dann im Urlaub auf den Bahamas entdeckt. Im Gespräch mit Entertainment Tonight schwärmte der Profisportler total von der paradiesischen Auszeit mit TayTay: "Es ist einfach ein schöner Ort [...]. Da unten kann man alles bekommen. Die ganze Liebe der Welt." Ob Travis damit noch auf etwas anderes anspielen möchte?

Es scheint auf jeden Fall bestens zu laufen. Auch von einem gemeinsamen Nest soll schon die Rede sein. Eine Quelle verriet gegenüber Us Weekly: Taylor und Travis planen, zusammenzuziehen! Seit September 2023 treten die Superstars als Paar auf – die Beauty besuchte auch regelmäßig die Spiele des Footballspielers. "Als ich zu dem ersten Spiel ging, waren wir schon ein Paar. Ich glaube, einige Leute denken, dass sie unser erstes Date bei diesem Spiel gesehen haben? Wir wären nie so durchgeknallt, dass wir ein erstes Date so öffentlich machen", enthüllte sie im Dezember 2023 im Interview mit Time.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

