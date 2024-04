Mit 35: An ihn verlor Rebel Wilson ihre Jungfräulichkeit

Rebel Wilson (44) plaudert in ihren Memoiren "Rebel Rising" aus dem Nähkästchen. Ihre Jungfräulichkeit verlor sie im Alter von 35 Jahren – und zwar an diesen Promi. In ihrer Biografie enthüllt sie: "Mickey, ich weiß, dass das für dich vielleicht neu ist, wenn du das hier liest, aber ja, ich habe meine Jungfräulichkeit an dich verloren." Damit ist ihr damaliger Partner Mickey Gooch Jr. gemeint.

