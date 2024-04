Pietro Lombardi und seine Laura haben separate Bankkonten

Ihre finanzielle Unabhängigkeit ist ihnen wichtig. Seit einigen Jahren gehen Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (28) als Pärchen durchs Leben – schon bald wollen die werdenden Eltern sogar den Schritt vor den Traualtar wagen. Trotz ihrer großen Liebe zueinander haben die zwei separate Bankkonten. "Wir machen jetzt ein gemeinsames Familienkonto. Haben aber trotzdem beide ein eigenes Konto", verrät der 31-Jährige in seiner Instagram-Story. Doch das heißt nicht, dass die Turteltauben strikt alles trennen. "Aber ehrlicherweise gibt es bei uns nicht 'deins meins', fügt Pietro noch hinzu.

"Wir teilen uns eigentlich alles. Mal bezahlt sie, mal ich. Aber wir denken auch nicht darüber nach", schildert der Sänger seiner Community. Pietro und Laura seien ein gutes Team. Ein typischer Alltag im Hause Lombardi-Rypa sehe laut des Musikers so aus: "Manchmal bestelle ich Essen nach Hause und nehme einfach Geld aus ihrem Geldbeutel, ohne nachzufragen und umgekehrt genau so. Ich würde sagen, alles, was meins ist, gehört ihr und umgekehrt das Gleiche." Aktuell erwartet das Pärchen seinen zweiten gemeinsamen Nachwuchs, auf den sich Pietro schon mächtig freut. "Es gibt nichts Schöneres als ein gesundes Kind, ob Mädchen oder Junge ist eigentlich egal", schwärmt er.

Der DSDS-Juror macht kein Geheimnis daraus, dass er sich ein Mädchen wünscht. "Ob es wieder ein Junge wird oder dieses Mal eine kleine Prinzessin, wissen wir noch nicht, aber Papas Bauchgefühl sagt, es wird wieder ein Junge", gab Pietro Ende Januar seinen Fans via Instagram zu verstehen. Über eine Tochter würde er sich freuen, wie er scherzt: "Aber 'ne kleine Prinzessin, warum nicht."

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

