Demnächst? Dann wollen Pietro Lombardi und Laura heiraten!

Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (28) schwelgen aktuell im absoluten Baby-Glück. Der Sänger und die Influencerin erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs. Während sie ihre Freude darüber immer wieder mit ihren Fans im Netz teilen, soll das nicht der einzige Meilenstein in ihrem gemeinsamen Leben bleiben. Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram verrät der einstige DSDS-Gewinner, wann genau er und seine Liebste sich endlich das Jawort geben wollen. "2025 werden wir heiraten", entgegnet er auf einen Follower, der mal genauer nachgehakt hat.

In seiner Antwort auf die neugierige Frage seines Followers erklärt der "Phänomenal"-Interpret auch, warum die große Sause nicht schon in diesem Jahr stattfinden wird. Es scheint, als spiele bei ihrer Entscheidung vor allem ein bedeutender Faktor eine besonders große Rolle für ihn und seine Partnerin: das Timing. "Dann ist unser gemeinsames Baby zwei da", meint der 31-Jährige dazu und fügt weiter hinzu: "Und unser Eigenheim wird fertig sein." Eine Hochzeit im kommenden Kalenderjahr sei aus diesem Grund "der perfekte Zeitraum", um sich auf ewig einander zu versprechen und damit ihr ganz persönliches Liebesglück vollkommen zu machen.

Während Pietro aus seiner früheren Ehe mit Sarah Engels Sohnemann Alessio (8) mit in die Beziehung gebracht hatte, durften Laura und er mit dem kleinen Leano noch einen zweiten Jungen in ihrer Familie begrüßen. Das scheint die Beauty jedoch keineswegs zu stören. Ganz im Gegenteil sogar, wie sie zuletzt im Netz verriet. "Ich würde mich unfassbar über einen weiteren Jungen freuen. Ich glaube, ich bin so eine typische Jungsmama", erklärte sie.

