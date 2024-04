Polizei bestätigt: Garrison Browns (†25) Tod war ein Suizid

Garrison Brown (25) wurde vor rund einem Monat tot in seinem Haus aufgefunden. Nun ist klar: Der Tod des Schauspielers wurde offiziell als Suizid eingestuft. In einer öffentlichen Erklärung bestätigt die zuständige Polizeibehörde nun laut OK! , dass "der Fall derzeit nicht mehr untersucht" werde und "abgeschlossen" sei. Weiter heißt es: "Es gab kein falsches Spiel und es war kein Mord. Er hat sich das Leben genommen." Der Alle meine Frauen-Darsteller soll mit Alkoholproblemen und Depressionen sowie mentalen Problemen gekämpft haben.

Sein Militärdienst wurde mit einer besonderen Zeremonie der Clark County Waffenkammer in Nevada honoriert. "Es war schwer, mein Gehirn wieder zum Arbeiten zu bringen. Ich bin so dankbar für die große Liebe und Unterstützung, die ich in den letzten drei Wochen erhalten habe", berichtete die Mutter von Garrison nach der Gedenkfeier auf Instagram und fügte hinzu: "Die Unterstützung war überwältigend. Ich fühle mich geehrt." Trotz der überwältigenden Trauer sei die Zeremonie ein schöner Moment für die Familie gewesen.

Sein Begräbnis fand ebenfalls bereits im Kreis seiner engsten Familie statt. "Alle haben sich umarmt und waren zu Tränen gerührt. Es war das Schwerste, was jeder von ihnen je tun musste, aber der Austausch von Geschichten über Garrison half ihnen, es durchzustehen", berichtete ein Insider laut OK! über die Trauerfeier. Er ist sich sicher: "Alle hoffen, dass Garrison den Frieden gefunden hat, der ihm im Leben zu fehlen schien."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

hunter_elias01 Hunter Brown auf einer Trauerfeier für Robert Garrison Brown

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, TV-Bekanntheit



