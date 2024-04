Viermal in fünf Wochen: Katie Price lässt Lippen aufspritzen

Katie Price (45) kann es nicht lassen! Das Ex-Bodxenluder macht aus seiner Liebe zu Beauty-OPs keinen Hehl – immer wieder nimmt die TV-Bekanntheit ihre Fans bei ihren Schönheitseingriffen mit. So auch dieses Mal: Auf Instagram erklärt Katie, dass sie sich erneut die Lippen hat machen lassen – zum vierten Mal innerhalb von fünf Wochen. In ihrer Story präsentiert die OP-Liebhaberin nun stolz das Ergebnis des aktuellsten Eingriffs. In einem Clip, indem sie ihre geschwollenen Lippen präsentiert, gibt sie zu, dass ihre Lippen stark geprellt sind, nachdem die Filler in das "Narbengewebe" injiziert wurden, dennoch liebe sie ihre neuen Lippen.

Der erneute Schönheitseingriff mag einige Fans verwundern: Zuletzt kritisierte Katie nämlich, dass sich so viele junge Frauen heutzutage unters Messer legen. "Heute sieht jeder aus wie ein Alien. Alle Mädchen sehen heute gleich aus", schimpfte sie im Podcast "How to Fail" und fügte hinzu: "Wie werden sie wohl aussehen, wenn sie in meinem Alter sind?" Das Erotikmodel finde es schwierig, dass der Besuch beim Beauty-Doc mittlerweile viel zu früh stattfinde. "Ich habe nichts an meinem Gesicht machen lassen, bis ich in den Vierzigern war. Ich hatte eine Brust-OP, aber keine Filler oder so was", stellte Katie damals klar.

Zudem forderte sie in einem Interview mit dem Radiosender "4 Womens Hour", dass es eine Altersbegrenzung für Filler im Gesicht geben sollte: "Ich bin um die Welt gereist und habe verschiedene Operationen gesehen und die Sache ist die, dass ich über Filler Bescheid weiß. Es sind immer noch Chemikalien, die man in sein Gesicht gibt. Ich denke, es sollte eine Altersgrenze geben und wir sollten die Mädchen darüber aufklären." Katie betonte jedoch, dass es bei Frauen in ihrem Alter etwas anderes sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Katie so offen über ihren erneuten Eingriff in so kurzer Zeit spricht? Ich finde es gut, dass sie ehrlich ist! Na ja, ich finde das schon etwas schwierig, immerhin hat sie eine Vorbildfunktion. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de