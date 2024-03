Trotz OP-Wahn: Katie Price warnt vor Schönheitseingriffen!

Für ihre Definition von Schönheit legte sich Katie Price (45) bereits etliche Male unters Messer. Dabei ließ die Britin bisher fast keine Stelle ihres Körpers aus. In der Vergangenheit hatte sie sich Fett absaugen, den Po aufpolstern, mehrfach die Brüste operieren und im Gesicht herumschnippeln lassen. Ausgerechnet Katie äußert sich nun kritisch zum derzeitigen Beautywahn vieler junger Frauen. "Heute sieht jeder aus wie ein Alien", erklärt das ehemalige Boxenluder im Podcast "How to Fail". "Alle Mädchen sehen heute gleich aus", meint die 45-Jährige und fragt sich im selben Atemzug: "Wie werden sie wohl aussehen, wenn sie in meinem Alter sind?"

Doch passen ihre Äußerungen und ihr eigenes Handeln zusammen? Für Katie schon – denn sie kritisiert vor allem, dass der Besuch beim Beauty-Doc mittlerweile viel zu früh stattfindet. "Ich habe nichts an meinem Gesicht machen lassen, bis ich in meinen Vierzigern war. Ich hatte eine Busen-OP, aber keine Filler und so was", betont der Realitystar im Interview. Zudem warnt das ehemalige Boxenluder, dass Beauty-OPs nicht ganz ungefährlich seien. Mit ihren Aussagen möchte die 45-Jährige "die Leute gerne über das Thema aufklären".

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Reality-TV-Bekanntheit kritisch zu den Verschönerungen äußert. Bereits im Interview mit Sunday World ließ sie anklingen: "Ich finde es traurig, dass so viele junge Mädchen jetzt Filler nutzen und sich die Lippen aufspritzen lassen." Auch in diesem Gespräch betonte die 45-Jährige, dass sie diese Meinung keineswegs zur Heuchlerin mache, da sie "ihre ganze Karriere über natürlich" gewesen sei – abgesehen von ihren gemachten Brüsten.

TikTok / katieprice Katie Price im Juli 2023 nach ihrer Nasen-OP

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

