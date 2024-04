Buckingham Palace stellt ungesehene königliche Porträts aus!

Der Buckingham Palace wird nun mit ein paar neuen Erinnerungsstücken verziert – und zwar mit den berühmtesten Porträts der königlichen Familie, die Außenstehende zuvor noch nie gesehen bekamen. Unter anderem können sich die Royal-Fans in der King's Gallery ab dem 20. Mai vor allem über einige Bilder ihrer Majestät im Kindesalter freuen. Eines von 150 ausgestellten Stücken stammt aus dem Jahr 1956 und wurde von dem Fotograf Antony Armstrong-Jones aufgenommen, das König Charles (75) und seine kleine Schwester Prinzessin Anne (73) in einem Geschwister-Moment eingefangen hat. Doch nicht nur das: Die Gäste können sich sowohl über Familienmomente als auch über staatliche Anlässe freuen, berichtet Hello!

Ach ein Kussfoto vom Monarchen und seiner Gemahlin Königin Camilla (76) werde ausgestellt. "Ich denke, die Kinder hätten ihren Spaß daran gehabt", sagt der Ausstellungskurator Alessandro Nasini im Interview mit dem britischen Blatt. Ihn begeistere vor allem das Porträt von Charles und seiner Schwester: "Es ist immer spannend, diese Art von Material mit den Besuchern zu teilen. Ich finde es toll, wie der junge Fotograf, der damals erst 26 Jahre alt war, mit den Kindern und ihren Reflexionen in den Spiegeltüren spielt."

Die im Mai eröffnende Galerie ist nicht das einzige, was einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Wie The Sun berichtete, werden die Fans der britischen Königsfamilie schon im kommenden Sommer mehr Einblicke bekommen: Der Regent öffnet die Türen von Balmoral – von der Sommerresidenz der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96). "Seit seiner Fertigstellung im Jahr 1855 war der Zugang zum Inneren von Schloss Balmoral der Öffentlichkeit vorenthalten – bis jetzt", heißt es. Das prächtige Schloss in Schottland kann dann täglich von 40 Besuchern von Innen bestaunt werden. Tickets sollen dann rund 115 beziehungsweise 175 Euro kosten.

