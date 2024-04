"Hat ihn umgehauen": Robert Pattinson liebt das Papa-Sein!

Robert Pattinson (37) schwebt im absoluten Babyglück! Der Schauspieler und seine Partnerin Suki Waterhouse (32) durften kürzlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. In seiner Vaterrolle geht der Twilight-Star total auf, wie ein Insider nun gegenüber Daily Mail ausplaudert: "Rob hat die Vaterschaft genauso angenommen, wie er seine Filmrollen angenommen hat, mit völliger Ernsthaftigkeit und Freude. Er wusste nicht, wie es sein würde, aber es hat ihn einfach umgehauen. Und zu sehen, wie Suki sich seit der Geburt so schnell angepasst und verändert hat, hat sein Herz auf eine unerklärliche Weise erwärmt."

Laut der Quelle soll Robert so begeistert von seiner neuen Rolle als Papa sein, dass er es kaum abwarten könne, die Familie weiter zu vergrößern. "Rob möchte noch mehr Kinder, und wenn Suki einverstanden ist, will er unbedingt ein weiteres Kind, sobald Suki bereit ist." Die frischgebackenen Eltern seien überglücklich. "Sie haben wirklich Spaß daran, Eltern zu sein, und es fühlt sich für sie wie das Natürlichste der Welt an", fügt der Informant hinzu.

Bereits kurz nach der Geburt ihres Sprösslings soll Robert laut einem Tippgeber aus dem Schwärmen über seine Partnerin gar nicht mehr herausgekommen sein. "Rob hat eine ganz andere Seite von Suki gesehen, seit sie Mutter geworden ist. Er hat so viel Respekt vor Suki und sie hat sich wie selbstverständlich an die neue Rolle als Mutter gewöhnt", erklärt er gegenüber Us Weekly. Ende März wurde erstmals vermutet, dass das Kind der Turteltauben bereits auf der Welt ist – Paparazzi erwischten Robert und seine Liebste, wie sie mit einem Kinderwagen im Schlepptau durch einen Park liefen. Anfang April bestätigte die Countrysängerin die Geburt dann auch offiziell.

Getty Images Suki Waterhouse, Sängerin, mit Robert Pattinson, Schauspieler

Getty Images Robert Pattinson und Suki Waterhouse, 2023

