Nach Trennung von Ehemann Caspar: Ellie Goulding zieht aus!

Ellie Goulding (37) packt ihre sieben Sachen! Nach zahlreichen Spekulationen bestätigte die Sängerin im Februar, dass sie und Caspar Jopling (32) nicht länger als Paar durchs Leben gehen. Das Ex-Paar meldete sich allerdings erst zu Wort, nachdem die Musikerin knutschend mit dem Surflehrer Armando abgelichtet worden war. Wie Mirror berichtet, zieht Ellie nun aus dem gemeinsamen Haus in London aus. Paparazzi-Fotos zeigen Umzugswagen in der Einfahrt. Helfer haben dabei Kartons und in braunes Papier gewickelte Gegenstände aus dem Haus getragen und in die Autos eingeladen.

Mit ihrem Sonnyboy scheint Ellie aber weiterhin auf Wolke sieben zu schweben. Erst vor wenigen Tagen wurden die beiden erneut gemeinsam abgelichtet. Auf den aktuellen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, genießen die zwei Turteltauben die Sonne am Strand von Costa Rica. Armando pflanzt seiner Angebeteten sogar liebevoll einen Kuss auf die Stirn.

Nicht nur Armando wird aktuell mit der "Love Me Like You Do"-Interpretin in Verbindung gebracht – immerhin ist nicht auszuschließen, dass es sich bloß um einen unverfänglichen Urlaubsflirt handelt. Am 10. März soll Ellie gemeinsam mit Lenny Kravitz (59) die Pre-Party der Oscars verlassen haben. Zwar kennen sich die zwei Musiker schon seit Jahren, eine Romanze sei laut einem Insider aber nicht auszuschließen. "Jetzt, da beide solo sind, hat sich die Freundschaft der beiden in eine andere Richtung entwickelt. Alle in ihrem Umfeld würden sich sehr darüber freuen, wenn die beiden zusammenkämen", hatte die Quelle gegenüber Ok Magazine ausgeplaudert.

Getty Images Ellie Goulding auf der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Lenny Kravitz im März 2024

