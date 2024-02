Ellie Goulding und Surflehrer Armando genießen inniges Date

Ellie Goulding (37) ist wohl wieder glücklich verliebt! Monatelang hatten sich hartnäckige Gerüchte gehalten, dass die Sängerin und ihr Ehemann Caspar Jopling (32) eine Liebeskrise durchlebten. Erst nachdem Knutschfotos der Musikerin mit ihrem Surflehrer Armando im Netz kursierten, bestätigten die beiden ihre endgültige Trennung. Offenbar handelte es sich bei Ellie und Armando aber nicht nur um einen kleinen Flirt – bei einem Date am Strand wirken die zwei weiterhin sehr vertraut!

Schnappschüsse, die The Sun vorliegen, zeigen die beiden Turteltauben ganz romantisch beim Sonnenuntergang am Strand von Costa Rica. Im Sand sitzend und liegend schauen sie sich dabei ganz verliebt in die Augen. Wie die Seite zudem berichtet, sollen Ellie und Armando den gemeinsam mit Freunden verbracht haben – losgekommen sind die zwei aber augenscheinlich nicht voneinander.

Kurz vor der offiziellen Bekanntgabe der Trennung von Ellie und Caspar machten mit ziemlich eindeutigen Fotos bereits Spekulationen um eine Liebschaft der "Love Me Like You Do"-Interpretin und ihrem Surflehrer die Runde. Darauf liegen sie sich glücklich in den Armen und geben sich gar einen Kuss. "Ellie und Armando scheinen sich sehr zu mögen. Sie teilen viele Interessen, einschließlich ihrer Liebe zur Natur und zum Meer", verriet ein Insider dem Magazin.

WP Pix / SplashNews.com Ellie Goulding und Caspar Jopling

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

Getty Images Ellie Goulding, 2023

