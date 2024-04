"Lego spielen": Zoe Saldana und Marco enthüllen Sex-Code!

Zoe Saldana (45) und Marco Perego (45) sind seit knapp elf Jahren miteinander verheiratet. In der "The Drew Barrymore Show" plaudern die Schauspielerin und der Produzent nun aus ihrem ganz persönlichen Nähkästchen – und verraten, dass sie "nackt mit Lego spielen" als Code für Sex verwenden. "Oh Gott, er hat einfach einen Weg gefunden, Sex als 'nacktes Legospielen' zu bezeichnen", erklärte die dreifache Mama mit einem Schmunzeln.

Doch nicht all ihre Sprösslinge konnten Zoe und Marco auf diese Weise hinters Licht führen. "Die Jungs, zumindest die älteren, haben das mitbekommen und gefragt: 'Küsst ihr euch? Werdet ihr nackt mit euren Legos spielen?' Und wir sagten: 'Nein, das werden wir nicht tun'", erinnert sich die 45-Jährige zurück. Moderatorin Drew (49) reagiert daraufhin völlig begeistert und stell fest: "Okay, das ist das Niedlichste überhaupt."

Die Zwillinge Cy Aridio und Bowie Ezio sowie Nesthäkchen Zen sind der ganze Stolz der Eheleute. Letzterer hatte erst im Februar 2017 das Licht der Welt erblickt. Kurz nach der Geburt machte die Guardians of the Galaxy-Darstellerin allerdings schnell deutlich, dass ihre Familienplanung damit abgeschlossen sei. "Drei sind genug", stellte sie im Interview mit Extra klar.

