Mini-Fan: Anna Adamyan nimmt ihr Baby mit ins Fußballstadion

Anna Adamyans (27) Sohn ist schon jetzt der größte Fan seines Papas! Seit vergangenem Sommer ist die Influencerin Mama. Und der kleine Levi ist der ganze Stolz des Models und ihres Mannes Sargis (30) – kein Wunder also, dass er auch schon Fußballluft schnuppern darf. Auf ihrem Instagram-Profil teilt Anna jetzt Bilder, die sie gemeinsam mit ihrem Sohnemann im Stadion zeigen, wie sie ein Spiel des 1. FC Köln verfolgen. Bei dem ikonischen Verein spielt Sargis seit 2022.

Der Stadionbesuch mit ihrem Levi macht Anna total glücklich: "Wie oft habe ich mir diese Momente ausgemalt — unzählige Male. Ich bin so dankbar, dass ich all diese Momente endlich teilen darf. In meiner Vorstellung war es schon wunderschön, aber es ist noch viel, viel schöner!" Ihre Fans sind ebenfalls begeistert von den Fotos des Mini-Fans. "Er wird bestimmt mal ein Fußballer, wie sein Papa", kommentiert ein User.

Anna und Sargis' Reise zu einer eigenen Familie war nicht leicht. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin leidet an Endometriose, was eine Schwangerschaft für sie erschwerte – zwei Fehlgeburten musste sie zudem verkraften. Umso größer ist nun ihr Glück mit Baby Levi. "Ich kann es mir nicht schöner vorstellen", versicherte Anna kürzlich auf Instagram.

Getty Images Sargis Adamyan bei einem Spiel vom 1. FC Köln gegen RB Leipzig

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn und Ehemann Sargis

