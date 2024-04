Nach Trennungs-News: Isla Fisher gut gelaunt bei Mädelsabend

Isla Fisher (48) scheint es trotz der Trennung von Sacha Baron Cohen (52) sehr gut zugehen. Kurz nach der Bekanntgabe des Liebes-Aus genoss die Schauspielerin einen Abend mit ihren Freundinnen, darunter auch Naomi Watts (55), in einem Theater in London. Auf Instagram teilte sie ein Erinnerungsfoto von dem Abend. Lächelnd blickt die "Shopaholic"-Darstellerin in die Kamera. Einige Fans nutzen die Kommentarspalte, um der 48-Jährigen ein paar liebe Worte zu hinterlassen. "Du bist eine schöne starke Frau und wir lieben dich", kommentiert beispielsweise ein Follower.

In einem Statement auf Instagram verkündete Isla das Ende der Ehe. "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden", schrieb die "Die Unfassbaren – Now You See Me"-Darstellerin. Für ihre drei gemeinsamen Kinder Olive, Elula und Montgomery wollen sie und Sacha jedoch weiterhin an einem Strang ziehen. "Wir teilen für immer unsere Hingabe und Liebe für unsere Kinder. Wir schätzen es aufrichtig, dass ihr den Wunsch unserer Familie nach Privatsphäre respektiert", ließ sie ihre Fans wissen.

Obwohl die beiden sich schon im vergangenen Jahr getrennt hatten, schwärmte Isla kürzlich noch öffentlich von Sacha. Zu Gast bei "The Kelly Clarkson Show" sprach sie gut gelaunt über ihre Valentinstagspläne mit dem Borat-Star. "Jedes Jahr schenkt mir Sacha eine Karte, auf der steht: 'Alles Gute zum Valentinstag von...' und dann ist da ein riesiges Fragezeichen, als ob irgendjemand anderes mir die schenken würde", erzählte die Schriftstellerin lächelnd.

Instagram / islafisher Isla Fisher mit ihren Freundinnen, 2024

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher 2021

