Schock bei Konzert: Fan reißt Cheryl Cole fast von der Bühne

Nach elf Jahren Pause ist Cheryl Cole (40) mit ihrer Band Girls Aloud endlich wieder auf Tour. Was eigentlich ein erfreulicher Anlass sein sollte, nahm bei einem Konzert in der Utilita Arena in Newcastle eine beängstigende Wendung. Als sie ihren begeisterten Fans von der Bühne aus die Hand reichen wollte, ging einer von ihnen einen Schritt zu weit: "Irgendein Typ hat versucht, Cheryl heute Abend während des Konzerts in Newcastle von der Bühne zu zerren", berichtet ein Konzertbesucher auf X. Zu sehen ist die Situation in einem Video auf der Social-Media-Plattform. Glücklicherweise konnte eine aufmerksame Sicherheitskraft die Situation retten und Cheryl durch ihr schnelles Eingreifen vor einem Sturz bewahren. Doch der Schock saß tief: Das Mitglied der Girlband richtete sich auf und lief mit einem verunsicherten Gesichtsausdruck davon.

Die Fans der Girlgroup sind geschockt: "Wer auch immer dieser Idiot war, der heute Abend versucht hat, Cheryl von der Bühne zu zerren, ich hoffe, du schämst dich", wettert ein X-Nutzer. Ein weiterer User macht seinem Ärger Luft: "An die Person, die versucht hat, Cheryl heute Abend bei Girls Aloud in Newcastle von der Bühne zu zerren: Du bist kein Fan, kein echter Fan würde im Traum daran denken, so etwas Schreckliches zu tun." Da sie gebürtig aus Newcastle kommt, sollte das Konzert eigentlich etwas ganz Besonderes für die Musikerin werden. Zu einem anderen Zeitpunkt des Abends rührte sie ihre Fans mit einer emotionalen Rede, zu deren Beginn sie sich erst mal ein Tränchen verdrücken musste: "Als ich vor 22 Jahren vom Bahnhof abfuhr, hätte ich mir nie vorstellen können, heute Abend mit euch allen hier zu sein. Deshalb danke ich euch von ganzem Herzen für alles, was ihr getan habt. Ich bin mit einem Koffer und einem Traum losgezogen, und 22 Jahre später bin ich mit meinen besten Freunden zurück."

21 Jahre nach ihrem Sieg bei "Popstars: The Rivals" feiert die Gruppe ihre Reunion. Die heutigen Mitglieder der Band sind, neben Cheryl, Nadine Coyle (38), Nicola Roberts (38) und Kimberley Walsh (42). Die Frauen touren in Gedenken an ihre verstorbene Bandkollegin Sarah Harding (✝39), die vor drei Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung starb.

ActionPress / BACKGRID Girls Aloud bei der Reunion-Tour

Getty Images Nadine Coyle, Kimberley Walsh, Sarah Harding, Nicola Roberts und Cheryl Cole von Girls Aloud 2009

