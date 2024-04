Weshalb wird Moderator Günther Jauch von allen gesiezt?

Per Du mit Günther Jauch (67)? Das ist ein Privileg, das nicht vielen Personen der Öffentlichkeit zusteht. Der Moderator wird von den meisten seiner Kollegen gesiezt, unabhängig davon, wie lange sie den Wer wird Millionär?-Star schon kennen. Barbara Schöneberger (50) verrät im Gespräch mit RTL, was dahintersteckt. "Günther Jauch ist eine Instanz irgendwie. Man käme nicht auf die Idee, ihn zu duzen. Alle siezen ihn, auch die, die schon seit ganz langer Zeit mit ihm zusammenarbeiten. Das heißt aber nicht, dass er minder herzlich ist", liefert sie als Erklärung.

Der Moderatorin wurde im vergangenen Jahr in einer Folge der "NDR-Talkshow" eine besondere Ehre zuteil: Auch sie darf den 67-Jährigen jetzt duzen! "Dann würde ich in diesem Moment sagen: 'Barbara, ja, ich will'", scherzte er in der Aufzeichnung. Nach einem Gläschen Sekt war das "Du" eine beschlossene Sache. Die Entertainerin schließt sich einer kleinen Runde an. Bisher duzten nur Thomas Gottschalk (73) und Frank Elstner (81) das TV-Gesicht.

Trotz dem vielleicht teils streng wirkendem "Sie" beweist der Moderator immer wieder, dass er für Späßchen zu haben ist. In einerOsterausgabe von "Wer wird Millionär?" wurden plötzlich Unterhosen zum Thema. Kandidatin Friederike Severin arbeitet in einem Lingerie-Unternehmen – der Quizmaster hakt hier genauer nach. "Da kommt man einfach rein und sagt: Ich habe Größe sieben, oder?“, erkundigt er sich. Die Unterhaltungsshow bleibt dem Publikum hoffentlich noch lange erhalten. Er selbst denke noch nicht an einen Ausstieg. "Wenn sich kein Mensch mehr dafür interessiert, in der Sendung Spots zu schalten, dann ist die Sendung erledigt", teilt er in dem Podcast "Baywatch Berlin".

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

