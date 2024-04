Verrät Günther Jauch hier etwa die Größe seiner Unterhosen?

Während des Wer wird Millionär?-Oster-Specials am Montagabend geriet Günther Jauch (67) ziemlich in Plauderlaune, als das Gespräch mit Kandidatin Friederike Severin auf ein ganz besonderes Thema kam: Unterwäsche. Während der Moderator eigentlich mehr über die Teilnehmerin und ihren Beruf erfahren wollte, plauderte er selbst aus dem Nähkästchen und schien ein intimes Geheimnis zu enthüllen. "Da kommt man einfach rein und sagt: Ich habe Größe sieben, oder?“, fragt er die Frau, die für ein Lingerie-Unternehmen arbeitet. Nachdem die Produktion ihm den dezenten Hinweis gibt, dass es nicht um seine Unterhosengröße gehe, sondern BHs, fängt das Publikum an zu kichern. "Man mokiert sich schon wieder hier in Kölner Kellern. Das sind Unterhosen, die kaufe ich immer noch selbst zuweilen, ja. Die BH-Größe sieben gibt es ja nicht, oder?", entgegnet der ehemalige Hörfunkmoderator.

Normalerweise hält sich die TV-Berühmtheit eher bedeckt, was ihr Privatleben angeht. Hin und wieder verrät Günther jedoch ein oder zwei kleine Details und das nicht nur während öffentlicher Auftritte in der Quizshow. Im vergangenen Jahr war der 67-Jährige zu Gast beim Podcast "Feelings" und erzählte Kurt Krömer (49) eine niedliche Geschichte über seine Tochter. Diese wusste im Kindesalter nämlich nicht, dass ihr Papa berühmt sei und wunderte sich, warum er seinen Namen für fremde Menschen aufschreiben müsse, obwohl sie wissen, wie ihr Vater heiße. Zu besagtem Zeitpunkt hatte der Quizmaster einige Autogramme gegeben, während er mit seiner damals dreijährigen Tochter unterwegs war.

Dass Günther bei seinen Fans so beliebt ist, hängt vor allem mit seiner langjährigen Karriere bei "Wer wird Millionär?" zusammen. Bei dem Format ist die Fernsehbekanntheit schon seit rund 25 Jahren dabei – also seit der Erstausstrahlung der Sendung am 3. September 1999! Auch nach knapp einem Vierteljahrhundert als Moderator scheint es so, als wolle er der Show noch einige Zeit erhalten bleiben. Das plauderte Günther vor einigen Monaten gegenüber Klaas Heufer-Umlauf (40) und Co. im "Baywatch Berlin"-Podcast aus.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch beim "Wer wird Millionär"-Oster-Special 2023

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär" 2023

