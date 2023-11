Will Günther Jauch "Wer wird Millionär?" noch lange machen?

Wie lange bleibt Günther Jauch (67) den Wer wird Millionär?-Zuschauern noch erhalten? Der Moderator führt bereits seit 1999, also von Anfang an, durch die beliebte Quizshow. In dieser Zeit ist er dort vielen unterschiedlichen Kandidaten begegnet – von Promis wie Thomas Gottschalk (73) oder Lukas Podolski (38) bis hin zu alten Bekannten. Doch hat Jauch schon mal darüber nachgedacht, die Sendung an den Nagel zu hängen?

Im Gespräch mit Klaas Heufer-Umlauf (40), Thomas Schmitt und Jakob Lundt (37) in deren Podcast "Baywatch Berlin" plaudert der 67-Jährige aus, dass er selbst noch Lust habe. Wie lange die Sendung noch weitergeht, sei neben ihm aber auch von drei weiteren Faktoren abhängig: dem Publikum, dem Sender und der werbetreibenden Industrie. "Wenn sich kein Mensch mehr dafür interessiert in der Sendung Spots zu schalten, dann ist die Sendung erledigt", erklärt Jauch.

Ein Grund zum Aufhören wäre für ihn, wenn er merke, dass er die Fragen durcheinander bekomme: "Oder dann irgendwann mal müde werde. Dann hat es sich auch erledigt." Bisher habe sich bei "Wer wird Millionär?" keine Frage gedoppelt. Es werde sogar strikt darauf geachtet, welche Fragen bereits in anderen Formanten gestellt wurden.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2023

RTL / Frank Hempel Günther Jauch, Moderator

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär" 2023

