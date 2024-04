Wieder ohne Frederik: Königin Mary strahlt bei einem Termin

Seit Monaten steht das dänische Königshaus ganz besonders im Fokus der Medien. Böse Zungen behaupten immer wieder, dass es zwischen König Frederik (55) und Königin Mary (52) kriseln soll. Ihre Pflichten erfüllt die Australierin aber dennoch total souverän. So eröffnete sie am Sonntag einen Rehpark in Kopenhagen. Dem Termin ging sie ohne ihren Gatten nach, machte aber auch alleine eine hervorragende Figur. Die vierfache Mutter bestaunte die Landschaft und nahm sich auch Zeit für ihre Fans. Strahlend winkte sie ihnen zu und man könnte meinen, dass all die Gerüchte um eine mögliche Affäre ihres Mannes ihr in diesem Moment nichts anhaben können.

Dem Anlass entsprechend schlüpfte Mary in einen eher gemütlichen Look. Der setzt sich aus einem hellgrauen Pullover, eine Steppweste sowie einem coolen Schlapphut zusammen. Eine dunkelbraune Hose und festes Schuhwerk machten ihr Outfit komplett. Ihr Make-up war wie immer eher natürlich gehalten. Die Zeit an der frischen Luft schien die 52-Jährige sichtlich genossen zu haben. Auf dem Termin drehte sich schließlich alles um Tiere und nicht die Situation im dänischen Königspalast.

Im vergangenen Jahr waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass Marys Mann eine Affäre haben soll. Laut Experten sollen die beiden sogar verliebt ineinander sein. Doch, wenn man wiederum den Worten von Prinzessin Victoria von Schweden (46) glauben mag, sind Mary und Frederik nach wie vor ein Herz und eine Seele. "Es ist unheimlich wichtig, ein gutes Team zu sein. Und das sind sie. Sie ergänzen sich gut. [...] ich wünsche ihnen nur das Beste. Und ich finde, dass sie ein fantastisches Paar sind", schwärmte sie in einer Dokumentation des dänischen TV-Senders DR1.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Mary von Dänemark in Kopenhagen, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik und Königin Mary im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Mary es aktuell genießt, so viele Termine zu haben? Ja, ich denke, das lenkt sie gut ab! Nee, sie hätte bestimmt lieber ihre Ruhe. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de