Ann-Kathrin Götze hatte während der Geburt Komplikationen

Sie hatte es sich anders gewünscht. Vor einigen Wochen wurde Ann-Kathrin Götze (33) zum zweiten Mal Mutter: Das Model und sein Mann Mario Götze (31) begrüßten ihren neuen Nachwuchs auf der Welt. Ende Oktober konnten sie sich über ihre Tochter freuen. Der Wonneproppen, der auf den Namen Gioia hört, ist der ganze Stolz der frischgebackenen Eltern. Jetzt verrät Ann-Kathrin, dass ihre Kleine per Kaiserschnitt zur Welt kam.

Ein Fan wollte von der 33-Jährigen wissen, wie sie entbunden hatte. "Ich hatte einen zweiten Kaiserschnitt", verriet sie in ihrer Instagram-Story. Doch Ann-Kathrin habe es sich anders gewünscht, wie sie anschließend erklärte: "Ich hatte auf eine natürliche Geburt gehofft, aber es traten Komplikationen auf, und die Ärzte beschlossen, sie so schnell wie möglich herauszuholen." Letztendlich sei die Beauty froh, dass ihre Tochter wohlauf ist: "Sie ist gesund und das ist alles, was zählt."

Ehrlichkeit gegenüber ihrer Community ist Marios Frau sehr wichtig. Wenige Wochen nach der Geburt zeigte sich Ann-Kathrin in ihrer Instagram-Story an einem Wellness-Tag. Während sie eine Lymphdrainage bekam, gab sie einen Blick auf ihren Unterleib frei und präsentierte ihren After-Baby-Body.

Anzeige

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze zeigt ihre Tochter, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de