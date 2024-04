Fürst Albert und Charlène mit Kids bei besonderem Termin

Fürst Albert (66) und seine Frau Fürstin Charlène (46) waren in niedlicher Begleitung. Wie es sich für das monegassische Fürstenpaar gehört, stehen Events und Veranstaltungen ganz oben auf der Tagesordnung. Bei einem Termin am Wochenende hatten die zwei ihre Zwillinge Prinzessin Gabriella (9) und Prinz Jacques (9) mit im Schlepptau! Der Palast veröffentlichte auf seinem Instagram-Profil einige Aufnahmen, die Albert und Charlène mit ihren Kids bei einer Sportvorführung zeigen. Dabei handelte es sich um ein besonderes Ereignis.

"Am Samstag, dem 6. April, hat die fürstliche Familie anlässlich einer Sportvorführung der monegassischen Kampfkunst Paijeda ihre Unterstützung für die Kampagne bekundet", hieß es in der Bildunterschrift unter dem Beitrag. Den zweifachen Eltern scheint es wichtig zu sein, ihren Nachwuchs schon früh in ihre Arbeit und ihre Unterstützung wohltätiger Zwecke einzubinden. Bei der Veranstaltung ging es darum, "den Internationalen Tag des Sports im Dienste der Entwicklung und des Friedens zu feiern".

Gabriella und Jacques sind der ganze Stolz ihrer royalen Eltern. Albert verriet in einem äußerst privaten Interview mit Paris Match einige Details über seine Kinder. "Sie ist ein kleines Mädchen, das einen unabhängigen Charakter hat und sich ziemlich frei ausdrücken kann", plauderte der 66-Jährige über seine Tochter aus. Auch Jacques hat sich gut entwickelt, wie Albert schilderte: "Er ist seiner Schwester gegenüber wohlwollend, lässt sich aber nicht mehr von ihr dominieren. Er kann sie mäßigen und Nein sagen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Gaëtan Luci / Michael Alesi / Axel Bastello / Eric Mathon / Frédéric Nebinger / Princier Palais Fürstin Charlène, Fürst Albert und die Zwillinge Jacques und Gabriella, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Albert und Charlène ihre Kids bei dem Termin mitgenommen haben? Ich finde es toll – es war eine wichtige Veranstaltung. Sie hätten stattdessen zu Hause bleiben und spielen können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de