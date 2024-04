"Ignoriert alles": Katie Price' Ex Dwight besucht Sohn nie!

Katie Price (45) war 2001 für kurze Zeit mit Dwight Yorke (52) liiert – die Romanze der beiden fand jedoch ein jähes Ende, als das Erotikmodel schwanger wurde. Der Fußballspieler hegte Zweifel an seiner Vaterschaft und ließ sich nur durch einen DNA-Test überzeugen. Dennoch blieb der Kontakt nach der Geburt ihres Sohnes Harvey aus. "Ich glaube, er hat Harvey etwa neun Mal in seinem Leben gesehen", packt Katie nun im "Anything Goes"-Podcast aus. "Ich habe versucht, ihm Bilder von Harvey auf Instagram zu schicken, aber er ignoriert einfach alles. Er will es nicht wissen", berichtet sie weiter. Von ihrer Seite aus stehe die Tür für ein Wiedersehen aber nach wie vor offen.

Ihrem ältesten Sohn wurden Autismus, partielle Blindheit und das Prader-Willi-Syndrom diagnostiziert. Laut Katie soll Dwight ihr sogar unterstellt haben, seine Erkrankungen seien ihre Schuld. Diese Anschuldigung weist sie scharf von sich. Doch der einstige Manchester-United-Spieler ist nicht der Einzige, von dem die Reality-TV-Bekanntheit sich nach der Geburt im Stich gelassen fühlte. Den Ärzten wirft sie vor, sie zu wenig unterstützt zu haben. "Es gab kein 'Oh, wir können Ihnen einen Rat geben' oder 'Da sind Leute, mit denen Sie reden können'", erinnert sie sich und fügt hinzu: "Wir gingen hinaus und dachten: Das war es, er ist blind. Und was jetzt? Wir wurden in der Schwebe gelassen."

Mittlerweile sind die Britin und ihr Sohn ein Herz und eine Seele. Auch mit seinen Einschränkungen hat sie einen guten Umgang gefunden. Kürzlich gestand sie jedoch im "How To Fail"-Podcast, dass sie damals mit dem Gedanken gespielt hatte, ihre Schwangerschaft abzubrechen. "Ich bekam Harvey, als meine Karriere gerade in Schwung kam und ich habe dreimal versucht, ihn abzutreiben", gibt Katie zu. In allen drei Fällen habe sie es sich jedoch in letzter Minute anders überlegt.

Instagram / katieprice Katie und Harvey Price im Mai 2023

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

