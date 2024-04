Nach schwerer Zeit: Ellie Goulding feiert ihr Insta-Comeback

Hinter Ellie Goulding (37) liegen ein paar harte Monate. Im Februar wurde bekannt, dass sich die Sängerin und ihr Ehemann Caspar Jopling (32) nach mehreren Ehejahren getrennt haben. Vor wenigen Tagen löschte sie plötzlich alle Fotos von ihrem offiziellen Instagram-Account. Nun kehrt sie offenbar wieder zurück: Ellie teilt eine Bilderreihe, in der sie abwechselnd Selfies, ihren Sohn Arthur und Aufnahmen aus der Natur postet. Ihre Fans freuen sich über das Comeback ihres Idols: "Es ist schön, dich wiederzusehen. Bitte achte auf dich", kommentiert ein Follower Ellies Beitrag.

Die Trennung gab der Kunsthändler vor wenigen Monaten nach zahlreichen Spekulationen im Netz bekannt. Dort schrieb er: "Ellie und ich haben bereits vor einiger Zeit die Entscheidung getroffen, uns zu trennen." Das einstige Paar habe sich im Guten getrennt und wolle für den gemeinsamen Sohn weiter zusammenhalten: "Ellie und ich bleiben gute Freunde und Co-Eltern für Arthur, das beste Kind auf der Welt."

Zuletzt machte die "Love Me Like You Do"-Interpretin mit ihrem Auszug aus dem gemeinsamen Haus in London Schlagzeilen. Paparazzi-Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Umzugswagen in der Einfahrt. Mehrere Helfer laden Kartons und in Packpapier gewickelte Gegenstände und in die Autos ein. Eine Umzugshelferin trägt eine bunte Kiste, die offenbar Ellie und Caspars gemeinsamen Sohn gehört.

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Sängerin

ActionPress Caspar Jopling und Ellie Goulding im November 2019

