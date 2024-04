Scheidung von Dean: Kommen Tori Spelling jetzt etwa Zweifel?

Tori Spelling (50) ist sich offenbar nicht ganz sicher, was ihre Entscheidung betrifft, sich von ihrem ehemaligen Partner Dean McDermott (57) scheiden zu lassen. Das verrät die Schauspielerin in einer aktuellen Folge ihres "misSpelling"-Podcasts. "Ich werde nicht lügen, es gibt Momente, in denen ich mich frage: 'Hätte ich bleiben sollen?'", sinniert die Blondine und fügt hinzu: "Was sind die langfristigen Auswirkungen auf die Kinder, wenn man in einer Ehe bleibt, in der man eine Familie hat, in der man im selben Haus wohnt, in der alles in Ordnung ist, in der man sich fließend bewegt, aber in der es so viel Unglück, so viel Wut gibt?"

Gemeinsam haben die 50-Jährige und der Kanadier nämlich fünf Kinder: Liam (17), Stella (15), Hattie (12), Finn (11) und Beau (7). Außerdem ist Dean Vater von Jack. Obwohl sich Tori unsicher sei, was die Scheidung anbelangt, meint sie offenbar zu wissen, dass es zukünftig kein Liebes-Comeback der beiden geben werde. Die US-Amerikanerin plaudert im Podcast aus: "Dean ist ein sehr gut aussehender Mann. Das hat sich nie geändert. Ich glaube, es hat sich einfach so viel Groll aufgestaut, dass ich nicht mehr zu ihm zurückkehren konnte."

Erst vor wenigen Tagen reichte die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit offiziell die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann ein – und das fast zwei Jahrzehnte nachdem sich das einstige Paar das Jawort gegeben hatte. Bereits im vergangenen Sommer trennten sich die Eheleute voneinander. Mittlerweile hat Dean sogar eine neue Frau an seiner Seite: Lily. Mit dieser soll sich seine einstige Partnerin sogar gut verstehen. In ihrem Podcast merkt Tori an: "Ich mag Lily sehr."

Anzeige Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern, Januar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Dean McDermott und Tori Spelling im Juli 2008

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Toris Zweifeln? Verständlich. Die beiden waren immerhin 18 Jahre verheiratet. Na ja. Ich finde es komisch, dass ihr jetzt noch Zweifel kommen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de