Turteleien mit Meghan: Prinz Harry fühlt sich "unbehaglich"

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) präsentieren sich in der Öffentlichkeit immer als eingeschworene Front. Dabei beweisen sie auch immer wieder, wie verliebt sie sind: Händchenhalten und Umarmungen gehören bei ihnen einfach dazu. Doch der Royal-Autor Tom Quinn ist sich sicher, dass vor allem Harry das gar nicht so toll findet. Bei ihrem Auftritt auf einem Charity-Event habe nicht jede liebevolle Geste echt gewirkt. "Es war faszinierend zu sehen, wie verliebt Meghan und Harry bei der Veranstaltung waren. Allerdings hatte man das Gefühl, dass einiges davon erzwungen wirkte", findet der Journalist im Interview mit The Mirror. Er glaubt, dass die beiden sich aktuell unter Druck gesetzt fühlen, weshalb sie der Öffentlichkeit beweisen wollen, wie glücklich sie sind: "Harry sieht bei den öffentlichen Umarmungen immer sehr unbehaglich aus."

Für den Experten ist der Druck von außen aber nicht der einzige Grund, aus dem Meghan und Harry immer wieder öffentlich turteln. Er sieht dahinter auch eine Art Geschäftsstrategie. "Ihre Romanze ist ein wichtiger Teil ihrer Marke und wann immer wir sie jetzt in der Öffentlichkeit sehen, werden sie große Anstrengungen unternehmen, um zu zeigen, dass sie immer noch wahnsinnig verliebt sind", erklärt Tom. Sollte es Anzeichen einer Krise geben, könnte das eine Art Panikreaktion auslösen und würde ihrem Geschäft schaden. Doch da hänge alles von Meghan ab: "Meghan weiß, wie sie ihre schauspielerischen Fähigkeiten einsetzen kann, um eine Marke zum Laufen zu bringen. Harry hat keinen blassen Schimmer. Er weiß nur, wie man ein Royal ist, und das hat er aufgegeben."

Druck könnte vor allem der Herzog von Sussex spüren, denn seine familiäre Situation ist aktuell prekär. Die Krebserkrankungen von König Charles (75) und Prinzessin Kate (42) scheinen in ihm den Wunsch auszulösen, wieder mehr für seine Familie da sein zu können. Auch deshalb soll Harry beim Besuch in Großbritannien kommendem Mai genügend Zeit einplanen, um vor allem seinen Vater zu sehen. Ob er auch seine Schwägerin besucht, bleibt wohl abzuwarten, da das Verhältnis zu seinem Bruder William (41) immer noch angespannt ist.

