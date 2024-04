Während Liebes-Trip: Hat JJ um Katie Price' Hand angehalten?

Ist Katie Price (45) wieder frisch verlobt? Die TV-Bekanntheit und ihr Liebster John Joe Slater verbrachten das vergangene Wochenende in einer luxuriösen Wohlfühl-Suite für zwei – den Secret Cabins in West Sussex. Dort werden Paare im Normalfall mit Kerzenschein, Kaminfeuer, Rosenblättern und Champagner empfangen. Dies scheint ein besonders guter Ort für Heiratsanträge zu sein! Hat JJ die Chance genutzt und seiner Herzensdame die Frage aller Fragen gestellt? Immerhin teilt Katie ein Foto der Instagram-Seite des Anbieters, auf dem in Leuchtbuchstaben "Willst du mich heiraten?" geschrieben steht. "Ich liebe diesen Ort", fügt sie ihrem Post hinzu.

Eine Verlobung und die damit einhergehende Hochzeit scheint von Katies Vorstellungen von ihrer Zukunft auch gar nicht allzu weit entfernt. Erst vor Kurzem machte sie in einem Interview mit Mirror deutlich, dass sie sich nach drei gescheiterten Ehem mit Kieran Hayler (37), Alex Reid (48) und Peter Andre (51) durchaus vorstellen könnte, noch einmal zu heiraten. Ein entschlossenes "Ja!" habe die einstige UK-Promi Big Brother-Teilnehmerin im Interview von sich gegeben. Außerdem machte sie deutlich, dass ihre Familienplanung auch nach dem fünften Kind noch nicht abgeschlossen ist. Wie viele Kids das Model noch haben will? "So viele, wie ich kann", erklärte Katie. Ob sie ihre Zukunftspläne auch wirklich mit ihrem JJ schmiedet, ließ sie jedoch offen.

Im Laufe der Jahre hat sich die fünffache Mutter zum Familienmensch entwickelt – ein Leben ohne ihre Kids ist für die Unternehmerin wohl kaum noch vorstellbar. Vor rund 22 Jahren, während der Schwangerschaft mit ihrem ersten Sohn, hat das allerdings noch ganz anders ausgesehen, wie Katie im "How To Fail"-Podcast offenbarte. "Ich bekam Harvey (21), als meine Karriere gerade in Schwung kam und ich habe dreimal versucht, ihn abzutreiben", erklärte sie. Letztendlich habe sie sich doch jedes Mal in letzter Minute wieder umentschieden: "Ich bin dreimal aufgetaucht und dachte: 'Ich kann das nicht', und am Ende habe ich ihn behalten."

Getty Images Katie Price, Dezember 2023

Instagram / katieprice Katie Price und Sohnemann Harvey

