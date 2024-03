Katie Price gesteht: Sie wollte Harvey mehrmals abtreiben!

Im Jahr 2002 hatte das erste Kind von Katie Price (45) das Licht der Welt erblickt – doch so weit wäre es beinahe nicht gekommen, wie die Trash-TV-Bekanntheit nun ganz offen und ehrlich im "How To Fail"-Podcast zugibt. "Ich bekam Harvey, als meine Karriere gerade in Schwung kam und ich habe dreimal versucht, ihn abzutreiben", verrät sie. Doch sie habe sich jedes Mal in letzter Minute umentschieden: "Ich bin dreimal aufgetaucht und dachte: 'Ich kann das nicht', und am Ende habe ich ihn behalten."

Der Gedanke daran, dass sie gerade auf dem guten Weg war, reich und berühmt zu werden, habe sie erst darüber nachdenken lassen – heute empfindet die fünffache Mutter das als "egoistisch". Dass sich Katie letztendlich doch für die Fortsetzung ihrer Schwangerschaft entschieden hat, bereut sie in keiner Weise – auch nicht, nachdem sie wenig später von Harveys zukünftigen gesundheitlichen Einschränkungen erfahren hatte. "Ich hatte eine perfekte Schwangerschaft und erfuhr sechs Wochen später, dass er blind ist und jetzt ADHS hat", verrät sie und fügt hinzu: "Ich würde ihn um nichts in der Welt tauschen wollen. [...] Wir sind so gut aufeinander eingespielt. Ich weiß, wie ich sein Verhalten stoppen kann, er ist eine Herausforderung, aber ich liebe ihn."

Der 22-jährige Harvey geht aus der kurzzeitigen Beziehung von Katie und dem ehemaligen Fußballnationalspieler Dwight Yorke (52) hervor. Die Romanze der beiden begann 2001 und endete, kurz nachdem die einstige UK-Promi Big Brother-Gewinnerin zum ersten Mal schwanger geworden war. Mittlerweile hat die 45-Jährige fünf Kinder mit drei verschiedenen Vätern. Plant sie nun ein weiteres mit ihrem neuen Freund John Joe Slater? Einen Namen hätte sie zumindest schon für den neuen Nachwuchs, wie sie im Podcast "Straight To The Comments!" erzählte.

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

