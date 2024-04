Bye-bye, Hotel Mama: Antonia Hemmer ist wirklich ausgezogen!

Antonia Hemmer (24) macht Nägel mit Köpfen! Die Make Love, Fake Love-Bekanntheit hat bislang noch bei ihrer Mama gewohnt. Damit ist jetzt aber Schluss: Sie ist nämlich ausgezogen! "Ich muss euch was sagen", beginnt die Blondine einen neuen Beitrag auf Instagram, in dem sie drei Schlüssel in der Hand hält. "Es ist offiziell – meine erste eigene Wohnung", freut sich Antonia.

In ihrer Story gibt Antonia auch eine private Roomtour in ihr neues Zuhause – auf fast 110 Quadratmetern kann sie sich nun voll entfalten. Beim Anblick ihrer neuen Wohnung wird Antonia jedoch ganz emotional. "Ich kann es einfach nicht glauben, mir kommen auch gerade die Tränen. Ich glaube, dass es der richtige Schritt war, hierherzuziehen. Ich fühle mich so wohl hier", ringt sie mit den Tränen und erklärt: "Es kam jetzt irgendwie doch schneller als gedacht und ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich die Wohnung überhaupt bekomme."

Erst vor etwa einer Woche wandte sich die 24-Jährige in einem Video auf TikTok an ihre Fans und verriet dabei, dass sie mit dem Gedanken spielen würde, sich bald eine eigene Bleibe zu suchen. "Ich habe es in den letzten Jahren nicht für nötig gehalten, auszuziehen. Das Geld für die Miete konnte ich mir auch einfach sparen", erklärte Antonia und fügte hinzu: "Jetzt merke ich, ich werde 24 Jahre alt und es ist langsam mal an der Zeit, auszuziehen."

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer mit den Schlüsseln für ihre erste Wohnung

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer mit ihrer Mama im Februar 2023

