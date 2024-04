Carlo von Tiedemann kämpfte nach Herz-OP um sein Überleben!

Um Carlo von Tiedemann (80) war es seit geraumer Zeit eher still. Jetzt meldet sich der Kult-Moderator des NDR erstmals zurück. In einem Bild-Interview enthüllt die TV-Bekanntheit den traurigen Grund für die Abwesenheit. "Ich bin dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen!", behauptet er und erklärt: "Ich kam mit einer bakteriellen Infektion an den Herzkranzgefäßen in die Klinik. Der Schrittmacher musste raus, es war lebensbedrohlich. Ich war sehr kurzatmig und habe nur noch schlecht Luft bekommen."

Den Herzschrittmacher hatte er bereits im Februar 2023 eingesetzt bekommen, dieser musste Anfang dieses Jahres wieder entfernt werden. Doch dann folgte der nächste Schock: Der 80-Jährige brach sich einen Wirbel. "Ich lag wegen der Herzgeschichte im Klinikbett und habe mir den Wirbel im Rücken gebrochen. Den vierten von oben, ich weiß nicht, wie das passieren konnte", merkt Carlo an und fügt hinzu: "Der Wirbel musste in zwei sehr langen Eingriffen operiert werden und auch die Nachbehandlung war sehr schmerzhaft. Jetzt muss ich alles wieder neu lernen, mich richtig zu bewegen. Ich war am Anfang nicht in der Lage, mich zu bewegen. Ich war stocksteif."

Sein Haus in Quickborn bei Hamburg soll laut dem Boulevardmagazin mittlerweile barrierefrei umgebaut worden sein. An seiner Seite hat das NDR-Urgestein seine liebevolle Ehefrau Julia, die er 2012 heiratete. Dank ihr hat der Journalist übrigens seit einigen Jahren einen ganz besonderen Traum: Er möchte einen Pilotenschein machen. Gegenüber der Zeitschrift plauderte Carlo damals aus: "Beim Aufräumen habe ich einen Gutschein von meiner Ehefrau Julia gefunden, über einen Fallschirmsprung." Daraufhin habe er sich mit dem Thema Fliegen auseinandergesetzt.

ActionPress Carlo von Tiedemann im Februar 2023 in Hamburg

ActionPress Carlo von Tiedemann und seine Frau Julia

