Charles' Erkrankung: Besteigt Prinz William bald den Thron?

König Charles (75) machte Anfang des Jahres seine Krebsdiagnose öffentlich. Wird sein ältester Sohn und zukünftiger Thronfolger von Großbritannien, Prinz William (41), etwa deswegen früher die Rolle seines Vaters übernehmen? Die Royal-Expertin Tina Brown scheint sich dem ziemlich sicher zu sein: In der New York Times äußert die Journalistin, dass Charles' Krankheit seinen Sohn "in beängstigende Nähe zur Thronbesteigung bringt". Außerdem erklärt sie: "Die Aussicht darauf, so wurde mir gesagt, bereitet ihnen große Sorgen."

Mit der Abdankung seines Vaters würden William und seine Frau Prinzessin Kate (42) das Oberhaupt der Monarchie bilden, die hatten jedoch andere Pläne – vor allem in Bezug auf ihre drei gemeinsamen Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Tina erklärt zudem, dass das royale Ehepaar "gehofft hatte, seine Kinder einige Jahre lang außerhalb der Öffentlichkeit zu erziehen" – die eventuell baldige Thronbesteigung könnte das jedoch ändern.

Doch nicht nur William und Kate, sondern auch Charles selbst soll Zweifel daran haben, dass sein Sohn für diese Position schon geeignet ist. "Es scheint verfrüht zu sein, und es könnte Konsequenzen haben", verriet ein Insider bereits gegenüber InTouch. Grund für die Zweifel des 75-Jährigen sind Schlagzeilen der vergangenen Wochen und Monate: So machte Kate erst kürzlich öffentlich, dass sie ebenfalls an Krebs erkrankt ist, währenddessen wurden jedoch auch Gerüchte verbreitet, dass William sie mit dem Ex-Model Rose Hanbury betrogen habe.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, 2023

Getty Images Prinz Charles und Prinz William im November 2021

