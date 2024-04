Diese Beauty-OP wünscht sich Rihanna nach ihren zwei Kids

Rihanna (36) will sich offenbar unters Messer legen! Bisher hat die Sängerin sich mutmaßlich keiner Schönheitsoperation unterzogen. Doch das könnte sich wohl bald ändern. Im Gespräch mit Interview Magazine verrät die "Work"-Interpretin, dass sie einen bestimmten Eingriff nach ihren zwei Schwangerschaften in Erwägung zieht. "Ich möchte meine Brüste wieder an meinen Schultern feststecken, genau dort, wo sie früher waren. Ich will nur ein Lifting. Ich habe nicht genug nachgeforscht, um es zu wissen, aber ich habe gehört, dass man vielleicht ein paar Narben hat", gibt sie offen zu.

Eine Stelle ihres Körpers will die 36-Jährige aber auf keinen Fall verändern. "Ich möchte niemals eine Bauchdeckenstraffung haben, weil ich keinen neuen Nabel haben möchte. [...] Ich habe auch Angst vor dem Messer. Wenn ich mich also für eine Sache entscheiden müsste, würde ich meine Brüste wählen", stellt Rihanna klar. Einen größeren Hintern durch eine Brazilian-Butt-Lift-OP brauche sie nicht – die Grammy-Gewinnerin weiß, wie sie daran arbeiten kann: "Ich kann Squats machen, um einen Po zu bekommen, hoffentlich."

Dass sie mit ihrem Körper aber eigentlich mehr als zufrieden ist, beweist sie regelmäßig mit ihren sexy Outfits. Zuletzt modelte sie für eine Kampagne ihrer Lingeriemarke Savage x Fenty. Auf den Bildern, die Rihanna auf Instagram teilte, räkelt sie sich auf einem Bett und strahlt dabei pures Selbstbewusstsein aus. Ihre Kurven hüllt sie dabei in verschiedene Spitzen-Dessous.

Rihanna, Sängerin

Rihanna, April 2023

