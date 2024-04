"Make Love, Fake Love": Er hat Antonias Papa begeistert!

Große Überraschung für Antonia Hemmer (24)! In Folge acht der Reality-TV-Show Make Love, Fake Love rührt ein ganz bestimmter Mann die Beauty zu Tränen – ihr Papa! Dieser steht nämlich unerwartet vor ihrer Zimmertür. Während eines Teamspiels sollen die Männer ihr Können unter Beweis stellen, indem sie einen kniffligen Parcours bezwingen. Was sie nicht wissen: Der Spielleiter und Drill-Instructor ist Antonias Vater Oliver! Er nimmt die Kuppelshow-Kandidaten, die um das Herz seiner Tochter buhlen, genauestens unter die Lupe. Ein Mann überzeugt ihn dabei besonders. "Xander würde ich zu 99 Prozent meine Empfehlung geben", teilt er Antonia im Vieraugengespräch mit. Doch was genau begeistert Oliver an dem Fußballfan?

Beim emotionalen Wiedersehen zwischen Vater und Tochter scheinen sich die zwei sofort einig zu sein: Sie können sich Xander an der Seite von Antonia vorstellen! Papa Oliver erklärt seine Entscheidung folgendermaßen: "Der ist von den Männern der reifste". Über das Urteil ihres Vaters freut sich die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin sichtlich – sie strahlt über beide Ohren! Als Symbol der ewigen Liebe bekommt Antonia noch ein ganz besonderes Andenken: den Ehering ihres Opas. "Das bedeutet mir so viel als Glücksbringer. Ich gucke den Ring an und weiß, es kann einfach sein, dass man jemanden findet, mit dem man bis zum Ende seines Lebens glücklich ist", erzählt die Blondine unter Tränen.

Wie wird Antonia wohl reagieren, wenn sie herausfindet, dass ihr Favorit bereits vergeben ist? Xanders Freundin Lisa befindet sich nämlich nur ein paar Häuser weiter. In der vorletzten Folge kam es zu einer heißen Duschszene zwischen der 24-Jährigen und dem Münchner. Im Interview mit Promiflash gestand er, wie es gefühlstechnisch bei ihm aussieht: "Schmetterlinge im Bauch habe ich nicht. Aber das verbindet einen natürlich und man baut eine gewisse Connection zueinander auf."

Anzeige Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Xander

Anzeige Anzeige

RTL Lisa, Freundin von "Make Love, Fake Love"-Xander

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Antonia noch herausfinden wird, dass Xander es nicht ganz ernst mit ihr meint? Ja, ich glaube, sie findet es bald heraus. Nee, sie wird bis zum Ende denken, dass er Single ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de