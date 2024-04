Neues Foto: Barron Trump wächst Papa Donald über den Kopf

Wow, ist der groß geworden! Vor wenigen Tagen besuchte Donald Trump (77) gemeinsam mit seinem Sohn Barron (18) ein Event im berühmten Resort Mar-a-Lago in Florida. Ein Foto, das der MMA-Kämpfer Colby Covington auf Instagram postete, zeigt, wie das Vater-Sohn-Duo lächelnd nebeneinander posiert. Dabei fällt auf: Barron überragt seinen Vater um Längen. Der 18-Jährige scheint knapp eineinhalb Köpfe größer als Donald zu sein. Der Größenunterschied fällt auch den Followern auf. "Heilige Scheiße, wie groß ist sein [Donalds] Sohn bitte?", schreibt ein überraschter User. Ein anderer Abonnent hat direkt eine Idee für die berufliche Karriere des Trump-Spross parat': "Gebt dem Jungen einen Vertrag bei den [Basketball-Team] Lakers."

Auch Donald hatte bereits die Idee mit der Basketball-Karriere für seinen Sohn. "Ich sagte [zu Barron] 'Du wirst Basketballspieler'. Er sagte 'Ich mag Fußball, Dad'. Ich dachte 'Mit deiner Größe würde ich Basketball mehr mögen, aber du kannst sie nicht zu allem überreden'", erzählte er US-Präsident im Rahmen einer Rede in Des Moines, Iowa. Außerdem scherzte der ehemalige US-Präsident, dass die Eltern von seiner Ehefrau Melania (53) Schuld an Barrons Größe wären: "Junge, sie haben sich so sehr um Barron gekümmert. Deshalb ist er so groß geworden, weil er nur ihr Essen aß."

Anfang des Jahres verstarb Melanias Mutter Amalija Knavs im Alter von 78 Jahren. "Mit tiefer Traurigkeit gebe ich das Ableben meiner geliebten Mutter Amalija bekannt", gab die ehemalige First Lady auf X bekannt. "Amalija Knavs war eine starke Frau, die sich stets mit Anmut, Wärme und Würde präsentierte. Sie war ihrem Mann, ihren Töchtern, ihrem Enkel und ihrem Schwiegersohn treu ergeben. Wir werden sie über alle Maßen vermissen und ihr Vermächtnis weiterhin ehren und lieben", fuhr sie fort.

Getty Images Barron, Donald und Melania Trump in Washington, November 2019

Getty Images Viktor Knavs, Melania Trump, Barron Trump und Donald Trump auf der Beerdigung

