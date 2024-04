Nicht gerechtfertigt? GNTM-Max enttäuscht über seinen Exit

Für Max Uhrmacher ist der Traum vom Germany's Next Topmodel-Sieg geplatzt. In der siebten Folge der Castingshow schickten Heidi Klum (50) und Christian Anwander den Kandidaten nach Hause. Gegenüber Promiflash verrät der 20-Jährige, dass er mit seinem Rauswurf überhaupt nicht gerechnet habe und im ersten Moment sehr enttäuscht gewesen sei: "Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass bei mir alles super war, weil ich auch vorher nie gewackelt habe und immer nur positives Feedback bekommen habe." Er habe auch die Begründung des Fotografen nicht nachvollziehen können. "Ich fand es auch schon fast ein bisschen respektlos, was Christian gesagt hat, mit diesem: 'Du kannst das ja jetzt hier nicht als Ausrede nehmen.' [...] Ich bin ja nicht in das Studio gekommen und habe gesagt: 'Ey, mein Papa wird jetzt sterben, ich bin voll am Heulen, ich habe keinen Bock", betont er.

Beim Fotoshooting hatte der 20-Jährige Kritik dafür bekommen, dass er nicht ganz bei der Sache wäre. Der Grund dafür: Max' Vater war schwer krank und ist nach den Dreharbeiten verstorben. Darüber habe er während der Show auch viel gesprochen, doch diese emotionalen Szenen seien nicht ausgestrahlt worden. "Ich dachte, dass ich voll viel Menschen einfach auch in der Hinsicht ein bisschen Mut machen kann und so eine Art Vorbild sein kann, was dann irgendwie nicht so ganz funktioniert hat, weil sie es einfach nicht gezeigt haben. Das ist, glaube ich, das, was ich an dem Ganzen eigentlich so am meisten schade finde, dass das nicht richtig erzählt und ausgestrahlt wurde", betont das Model im Interview mit Promiflash.

Dennoch sei der Exit für Max rückblickend in Ordnung gewesen, wie er betont: "Im Nachhinein bin ich voll froh, dass ich dann nach Hause konnte, weil ich diese Zeit nach den Dreharbeiten bis zur Ausstrahlung voll gebraucht habe, weil bei mir viel in dieser Zeit passiert ist." Es sei gut gewesen, dass er Zuhause bei seiner Familie war: "Weil meine Mama sonst alleine gewesen wäre und auch meine Geschwister. Ich glaube, das war ganz gut, dass ich dann wieder da war, um das einfach besser zu verarbeiten."

Instagram / maxuhrmacher Max Uhrmacher, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

ProSieben Max Uhrmacher, "Germany's Next Topmodel 2024"-Kandidat

