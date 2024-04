Noel Gallagher entsetzt mit Aussagen über Zweiten Weltkrieg!

Was hat er sich dabei gedacht? Daily Mail liegen exklusive Einblicke in eine bevorstehende Folge des Podcasts "The Reset" vor, in der Noel Gallagher (56) fragwürdige Aussagen über den Zweiten Weltkrieg trifft. "Der Zweite Weltkrieg ist meiner Meinung nach der beste Krieg, weil er die beste Geschichte hat und es einen definitiven Anfang und ein Ende gab", sagt der ehemalige Oasis-Frontsänger. Dabei stellt er die dubiose Behauptung auf, es bestünde eine Ähnlichkeit zu Star Wars. "Der Zweite Weltkrieg hatte die Nazis – es ist wie bei Krieg der Sterne, so etwas wie Gut gegen Böse", fährt Noel fort.

Doch dabei belässt es der Sänger nicht. Im Verlauf des Gesprächs, stellt sich heraus, dass, wenn Noel eine Bar eröffnen würde, er diese "The Eagle's Nest" nennen würde, was auf Deutsch auch als "Kehlsteinhaus" bekannt ist. Das "Kehlsteinhaus" war ein berüchtigter Treffpunkt der Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs in Oberbayern. Der Sänger setzt noch eins oben drauf und beschreibt im Detail, wie er sich diese Bar vorstellt. "Es gäbe keine Jukebox – und es würde meiner Wohnung oder meinem Studio ziemlich ähnlich sein."

Erst im Januar gab der Rocker eine Alkoholpause bekannt. Normalerweise veranstaltete Noel rauschende Partys, die sogar für das Scheitern seiner Ehe mit Sara McDonald verantwortlich sein sollen. "Die beiden sind seit einiger Zeit zerstritten, und Freunde fragen sich, ob der Ärger seinen Höhepunkt erreicht hat, als Noel letzten Sommer auf dem Glastonbury-Festival eine Sauftour machte", bestätigte ein Insider gegenüber The Sun. Der Sänger erklärte, dass er sich für das neue Jahr vorgenommen habe, erst einmal keinen Alkohol mehr zu trinken.

Getty Images Noel Gallagher im März 2023

Getty Images Noel Gallagher , Musiker

