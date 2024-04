Prinz Haakon und Mette-Marit geben private Einblicke in Doku

Prinz Haakon (50) und Prinzessin Mette-Marit (50) ließen sich von einem Kamerateam begleiten und gaben sehr private Einblicke. 2001 haben sich die beiden das Jawort gegeben und gelten seitdem als absolutes royales Traumpaar. Anlässlich ihres 50. Geburtstags reisten die zweifachen Eltern durch ganz Norwegen und plauderten nicht nur über die Flora und Fauna ihres Königsreichs – sie kamen auch auf ihre Ehe zu sprechen. "Ich glaube, wenn es gut läuft, sind wir ein wirklich gutes Team", wurde Haakon von billedbladet.dk zitiert.

Der 50-Jährige räumt ein, dass ihre Beziehung dennoch nicht perfekt sei, aber er und seine Frau sich "ziemlich gut" ergänzen würden. Mette-Marit pflichtet Haakon bei und fügt in der Dokumentation hinzu: "Von Zeit zu Zeit können die Dinge etwas angespannt sein." Es sind ziemlich ehrliche Worte von dem zukünftigen König und der Königin Norwegens. Trotz einiger Unstimmigkeiten seien sie in ihrer Partnerschaft sehr gefestigt, wie Mette-Marit erklärt: "Ich kenne Haakon wirklich gut. Ich weiß, worüber er sich sehr, sehr ärgert und was gut läuft."

Dass sie sich aufeinander verlassen können, haben die beiden in der Vergangenheit des Öfteren unter Beweis gestellt. 2018 wurde bekannt, dass die Blondine an einer lebensbedrohlichen Lungenfibrose leidet – Haakon steht Mette-Marit seitdem bei. Im September 2023 gab der Kronprinz ein Gesundheits-Update zum Zustand seiner Frau. "Sie hat auch gute Tage und kann noch viel machen", erklärte er damals gegenüber Bild.

Getty Images Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit in London, März 2023

Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon von Norwegen 2022

