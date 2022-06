Peter Phillips (44) will seine neue Liebe nicht mehr verstecken. Im Februar 2020 gaben der Enkel der Queen (96) und seine Frau Autumn bekannt, dass sie sich nach 12 Jahren Ehe getrennt hätten. Vergangenes Jahr im Juni wurde dann schließlich ihre Scheidung finalisiert. Mittlerweile ist der gebürtige Londoner auch schon wieder in festen Händen: Lindsay Wallace heißt die Glückliche. Beim Thronjubiläum der Queen zeigte sich Peter nun verliebt mit seiner Freundin in der Öffentlichkeit.

Wie People nun berichtete, feierte der 44-Jährige am vergangenen Wochenende gemeinsam mit seiner Familie das 70-jährige Thronjubiläum seiner Großmutter. Bei einem Pferderennen am Samstag, zu dem Peters Mutter Prinzessin Anne (71) die britischen Royals einlud, bezauberte Lindsay in einem lachsfarbenen Kleid. Ihre Begleitung entscheid sich wiederum für einen schwarzen Frack mit Zylinder. Während das Paar begeistert das Sport-Event von der königlichen Loge aus verfolgte, wurde es auch einige Male von der 71-Jährigen besucht. Am Sonntag nahm die Tochter eines Ölmagnats dann gemeinsam mit dem zweifachen Vater an weiteren Veranstaltungen der Königsfamilie teil.

Angeblich hat Peters Neue auch schon die Bekanntschaft der Queen machen dürfen. So berichtete Anfang des Jahres ein Insider gegenüber The Sun, dass das Aufeinandertreffen auf Schloss Windsor sehr nett gewesen sei. "Die Queen war sehr erfreut, jemand zu treffen, der ihren Enkel so glücklich macht", versicherte die Quelle damals.

Lindsay Wallace und Peter Phillips im Juni 2022

Die britische Königsfamilie im Juni 2022

Isla Phillips, Peter Phillips und Savannah Phillips

