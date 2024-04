So veränderte sich Rihannas Körper durch Schwangerschaften

Rihanna (36) hat innerhalb von zwei Jahren zwei Kinder bekommen – das macht sich an ihrem Körper bemerkbar. Wie die Sängerin gegenüber Interview Magazine erklärt, habe sich ihr Body durch die Schwangerschaften sehr verändert: "Cellulite im dritten Trimester ist kein Scherz. Man bekommt Wellen an Stellen, von denen man vorher nichts wusste, und es ist alles an den Oberschenkeln, weil die Oberschenkel das Gewicht des Babys und der Gebärmutter tragen." Ihr Körperfett habe sich an anderen Stellen abgelagert. "Man bekommt das, wenn man schwanger ist", betont die "Umbrella"-Interpretin.

Trotzdem hat die 36-Jährige wohl keine Probleme damit, noch eine Schwangerschaft zu durchleben. Denn sie und ihr Partner wünschen sich nach ihren zwei Söhnen RZA und Riot Rose noch mehr Nachwuchs. "So viele, wie Gott will", scherzt sie im Interview und fügt hinzu: "Ich weiß nicht, was Gott will, aber ich würde mir mehr als zwei wünschen. Ich würde mir ein Mädchen wünschen. Aber wenn es ein weiterer Junge ist, ist es natürlich ein weiterer Junge."

Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky (35) sind bereits seit einigen Jahren zusammen. Ihr erster Sohn RZA kam im Mai 2022 zur Welt. Im August vergangenen Jahres kam der kleine Riot Rose dazu. "Es war das Beste, was uns je passiert ist", schwärmt die stolze Mama von ihren Kids. Auch ihren Liebsten lobt sie in den höchsten Tönen: "Wenn dich also jemand von ganzem Herzen sieht und an dich glaubt und dich für würdig hält, die Mutter seiner Kinder zu sein, ist das ein tolles Gefühl. Das habe ich auch bei ihm empfunden. Ich wusste, dass er ein toller Vater sein würde." Geheiratet haben die beiden offiziell noch nicht. Es wird jedoch schon lange darüber gemunkelt, dass die beiden sich heimlich das Jawort gegeben haben könnten.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

