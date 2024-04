War das etwa der Grund für den Ausraster von Morgan Wallen?

Wegen eines Angriffs auf Polizisten muss sich Morgan Wallen vor Gericht verantworten. Grund für den Ausraster des Sängers soll die kürzlich stattgefundene Hochzeit seiner Ex Katie Smith gewesen sein: Eine Quelle behauptet laut OK! in einem Interview, dass die Nachricht von der Eheschließung "ihn einfach vernichtet hat". Außerdem erklärt der Insider: "Was auch immer in der Bar passiert ist, muss die Realität gewesen sein, die ihn ins Gesicht geschlagen hat, weil er die Liebe seines Lebens verloren hat. Morgan ist nie über sie hinweggekommen, obwohl er ihr nicht treu bleiben konnte. Und jetzt wird ein anderer Mann seinen Sohn großziehen." Zwar hatte der Musiker von der Verlobung seiner Ex gewusst, mit einer Hochzeit nur wenige Tage danach hatte er allerdings nicht gerechnet.

Morgan und Katie hatten 2016 angefangen, sich zu daten, nur wenige Monate später verlobten sie sich. 2020 erblickte schließlich ihr gemeinsamer Sohn Indigo das Licht der Welt, doch noch im selben Jahr trennten sich Morgan und Katie. "Wir tun unser Bestes, um eine Lösung zu finden, und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen", zeigte sich Morgan kurz darauf in einem Interview optimistisch und betonte zudem: "Ich meine, viele Leute waren schon einmal in dieser Situation – ein Kind mit jemandem zu haben, mit dem man nicht zusammen ist – aber das zu wissen, macht es nicht einfacher."

In den vergangenen Jahren machte Morgan immer wieder mit Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam. So wurde er unter anderem 2016 wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt. Aktuell steht der 30-Jährige wegen dreifacher rücksichtsloser Gefährdung der Beamten, wegen Gefährdung der Öffentlichkeit und wegen ungebührlichen Verhaltens vor Gericht, nachdem er einen Stuhl vom Dach einer Bar warf, vor der wiederum Beamte standen. Die Verhandlung ist auf den 3. Mai angesetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Morgan Wallen im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Morgan Wallen, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die Hochzeit seiner Ex Schuld an Morgans Ausraster war? Nein, das wäre doch maßlos übertrieben! Also ich kann es mir schon vorstellen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de